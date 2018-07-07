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Московский листок

Арестован бывший министр здравоохранения Дагестана: коррупционный клубок разматывается к Керимову

Опубликовано 07.07.2018 в разделе комментариев 0

коррупция совфед олигархат дагестан керимов
Арестован бывший министр здравоохранения Дагестана: коррупционный клубок разматывается к Керимову

Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, оставивший свой пост в апреле 2018 года, задержан в собственном доме в Махачкале, сообщил 7 июля ТАСС источник в силовых структурах Дагестана. 

"В субботу утром силовики пришли с обысками в дом к Ибрагимову и задержали его", - сообщил собеседник агентства. 

По его словам, Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования. Факт задержания экс-министра подтвердил источник в правительстве республики. 

Напомним, в начале февраля в Махачкале была проведена масштабная операция силовиков, в ходе которой задержаны бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его бывших заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава Министерства образования и науки республики Шахобас Шахов. 

Экс-чиновникам было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Напомним, пока был подследственным во Франции, сенатор-олигарх Керимов пытался "разруливать" дагестанский коррупционный скандал - чему нисколько не препятствовала милостивая к буржуазии Фемида Франции, отпускала его домой на побывку - но, видимо, "разрулил" он с федералами далеко не всё и кое-какие "кончики" остались...

После того как четыре члена кабинета министров Дагестана оказались арестованы по обвинениям в крупном мошенничестве и хищениях, а пост главы правительства занял экс-министр экономики Татарстана 40-летний Артем Здунов, полномочия сенатора Керимова в СФ не прекратились. Он продолжает представлять в СФ законодательное собрание Дагестана, хотя и удаленно - из Франции. 

Правда, в этом году, несмотря на постоянную необходимость отмечаться во французской полиции, он стал "частым" гостем в РФ. В январе он побывал в Москве в течение выходных с 19-го по 21 января. Теперь он вновь получил разрешение. Накануне Reuters сообщал, что Керимов едет на переговоры с владельцами банка "Возрождение" братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком и для встречи с представителями Центробанка по этому вопросу. 

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