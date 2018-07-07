Спасатели пробурили 100 отверстий, но пока дети из тайской пещеры не могут выбраться, пишут родным

Спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, пытаясь добраться до 12 школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся там уже две недели. По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией, "некоторые отверстия достигают глубины 400 метров".

Однако через эти скважины спасателям до сих пор не удается выйти на местонахождение ребят, констатировал чиновник. Он пояснил, что у специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где находятся ребята и тренер, передает News18.com. Таким образом, этот способ эвакуации пока под вопросом.

Второй способ заключается в том, чтобы провести ребят к выходу через 4 километра полузатопленной пещеры. Как известно, все последние дни спасатели пытаются откачать воду из разных отсеков пещеры до такого уровня, чтобы ребятам не пришлось нырять с аквалангами. В одном из отделов это удалось сделать, но на пути к спасению все еще остаются затопленные участки, где нужно нырять. Власти опасаются, что дожди в ближайшие дни сведут на нет все предыдущие работы по откачке воды. Тогда детям и тренеру придется остаться в пещере еще на какое-то неопределенное время - возможно, месяцы до окончания сезона дождей.

Об опасности подводного перемещения даже для опытных дайверов говорит гибель одного из спасателей - 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан утонул на 13-й день операции, потеряв сознание на обратном пути из пещеры, куда он доставил школьникам кислородные баллоны.

Спасатели пытались провести в пещеру телефонную линию, чтобы дети могли поговорить с родителями, но вода повредила кабель, передает The Guardian. В результате школьники и тренер написали, а спасатели передали их родственникам письма.

Многие дети просят родителей не сильно переживать за них и рассказывают, что бы они хотели съесть, когда выйдут из пещеры. "Не волнуйтесь, что я пропустил две недели, я скоро выйду и помогу вам в магазине", - написал родным один из мальчиков. "Я в порядке, но немного холодно, не волнуйтесь и не забывайте про мой день рождения", - написал другой мальчик. В свою очередь, 25-летний тренер извинился перед родителями детей за эту ситуацию и пообещал, что не оставит своих подопечных и будет заботиться до конца.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Тут можно только, как говорится, держать кулачки и всемерно помогать спасателям - духом и делом... А я вспомнил 1997-й год, ноябрь, Фестиваль реального андеграунда в Горках Ленинских. Есть там (наверное, нынче уже огороженный и закрытый) названный спелеологами "Кошачьей норой" вход в каменоломни времён Ивана Грозного, где добывался тот самый белый камень, из которого Кремль строили... Замысел наших товарищей из ЗАиБИ (движение "За анонимное и бесплатное искусство") был прекрасен: в одной из наибольших пещер установить свет и провести концерт по-настоящему андеграундных, бесстрашных групп, и замысел был реализован вполне. Мой "Отход" был тогда на взлёте, с Филиппом Минлосом вдвоём мы хорошо пропели новые песни (потом вошедшие в альбом "ОТветный ХОД" 2000-го года). Дело в том, что после перевыборов Ельцина накопилась серьёзная протестная энергия, волна - помню, "Лисичкин хлеб" (выступающий поныне, кстати) пел стёбную песню про празднование 850-летия Москвы, вообще при скромнейшем звуке (в качестве примочки и одновременно колонки использовали магнитофон "Электроника") был очень содержательный фестиваль, где все друг друга хорошо видели и слышали. Жаль, никто не снимал на видео... Путь вниз, к "сцене" занимал где-то минут сорок - и столько же обратно. Так вот, на самом выходе из этой самой норы, мы уперлись в группу спелеологов, которая туда спускалась, а поскольку местами там очень узки щели (и гитары акустические даже пролезали с трудом), то спелеологи решили расчистить вход. Вот именно в этот момент, когда наш фестиваль, порядка тридцати человек уже почти вышел на поверхность. особенность расчистки входа заключалась в том, что камень, действительно сильно мешавший спускаться, спелеологи решили втащить внутрь. Мы оказались закупорены... Поскольку народ собрался достаточно спокойный и неверующий, никто не паниковал - хотя схема "прочистки" и сам вхо был устроен так, что нас завалило бы запросто, и главное, никто об этом снаружи не узнал бы - место это на отшибе, возле шлюзовой станции, тогда пустовавшей... Мобильных телефонов у такого бедняцкого как мы населения Москвы тогда ещё не было, позвонить домой никто не мог. Но усилиями студентов-спелеогов прочистка прошла успешно, и хотьуже в сумерках, но мы выбрались наружу и зашагали на станцию - дома волновались, но ещё не очень сильно. То состояние в подземной очереди - мне памятно прекрасно...