Найдено более сорока тел пассажиров с перевернувшегося у Пхукета туристического судна

Число жертв крушения туристического судна Phoenix у берегов таиландского острова Пхукет достигло 41 человека, еще 15 числятся без вести, сообщает в субботу Bangkok Post. Ранее власти заявляли, что все пропавшие будут найдены до вечера субботы, но теперь операцию планируется продлить как минимум еще на один день. При этом площадь поисков расширится до островов Пхипхи в провинции Краби.

В течение всей субботы район патрулировали 13 судов, а также несколько вертолетов. Местные аквалангисты прочесывают район бедствия, им помогают 17 китайских добровольцев.

5 июля стало известно, что два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм c пятиметровыми волнами и перевернулись у берегов Пхукета. По данным губернатора провинции, на "Фениксе" находились 105 человек - 93 пассажира, 12 членов экипажа и гиды. Спасти удалось только 49 пострадавших. Посольство РФ в Бангкоке сообщило, что на судне, согласно спискам пассажиров, "не было российских граждан", пишет ТАСС. Все пассажиры - китайские туристы, а экипаж - тайцы.

Большинство спасенных пассажиров "Феникса", которые были отправлены в больницу, уже вернулись на родину. Лишь небольшая часть из них продолжает получать медицинскую помощь в королевстве. Министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Ковасурат сообщил, что семьи жертв кораблекрушения получат от правительства компенсацию в размере 300 тысяч батов (девять тысяч долларов). Кроме того, по страховке родственники погибших получат по миллиону батов (более 30 тысяч долларов), а пострадавшие - по 500 тысяч батов (15 тысяч долларов). Спасшемуся капитану "Феникса" грозят обвинения в халатности.

Напомним, и в Тайланде ситуация пока не меняется в позитивную сторону.

Спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, пытаясь добраться до 12 школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся там уже две недели. По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией, "некоторые отверстия достигают глубины 400 метров".

Однако через эти скважины спасателям до сих пор не удается выйти на местонахождение ребят, констатировал чиновник. Он пояснил, что у специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где находятся ребята и тренер, передает News18.com. Таким образом, этот способ эвакуации пока под вопросом.

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