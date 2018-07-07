Либералу Диме Гудкову не удастся поучаствовать в конкурсе мэров-антисоветчиков

Решением Мосгоризбиркома, принятом на заседании в субботу, кандидату в мэры Москвы от партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову отказано в регистрации, сообщает корреспондент "Интерфакса". Как заявила на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, Гудков в положенный срок до 18:00 3 июля представил в комиссию необходимый пакет документов для регистрации кандидатом, однако из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.

"В связи с этим предлагается отказать Гудкову в регистрации кандидатом на должность мэра", - сказала Кузнецова.

На тех же основаниях в связи с непредоставлением подписей депутатов, а также подписей избирателей, отказано в регистрации самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову.

В связи с непредоставлением документов на регистрацию было принято решение о признании утратившими статус кандидатов в отношении Сергея Митрохина (партия "Яблоко"), журналиста Антона Кузнецова-Красовского, фермера Германа Стерлигова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, а также большинства других граждан, выдвигавшихся кандидатами.

Только пять претендентов на пост смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатами. Это действующий мэр Москвы Сергей Собянин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.

От редакции: Радости тут какой-то особой, глобальной нет, однако что "оранжевую" команду Гудкова-Каца (которую именно через Собянина Абрамович расставил по некоторым районам на последних муниципальных выборах) отбросили, это неплохо. Именно эти господа, напомним, планировали снести памятник Ленину на Октябрьской площади, получив места в Совете Якиманки. То, что политическая проститутка Дима, посидев в Думе как бы на патриотической скамейке (в справедроссы он пришёл из "Родины", была у него там при партии некая молодёжная организация "Победа"), ударился в самый ярый и антисоветский либерализм - скорее, закономерность. Предал всех соседей по "Болотной коалиции", не вспоминал политзаключённых и словом. Шёл в правую сторону, вот и оказался правее некуда, где либерал готовит почву фашизму... Такие Москве точно не нужны.

Д.Ч.

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