Акция антиглобалистов против саммита НАТО прошла в Брюсселе

Антиглобалисты устроили акцию протеста в Брюсселе, выступая против приезда президента США Дональда Трампа на саммит НАТО. Об этом сообщает Associated Press. Участники акции выступают с требованием снизить затраты на военные нужды и увеличить финансирование школ. Они также выступают за закрытие угольных шахт и атомных электростанций.

Порядка 300 человек, в основном молодых людей, выстроились в колонну и двинулись от Северного вокзала Брюсселя в направлении штаб-квартиры альянса, скандируя "Трамп, уезжай, возвращайся домой!" Лозунги, с которыми идут участники протеста — пацифистские, антиглобалистские и антиамериканские. В частности, они обвиняют Соединенные Штаты в развязывании торговой войны, передает ТАСС.

В Брюсселе многие помнят нелестные высказывания Трампа о бельгийской столице во время его предвыборной кампании в январе 2016 года. Тогда, комментируя теракты в Париже и Брюсселе, организованные выходцами из населенных мигрантами брюссельских коммун, он назвал столицу Бельгии "адской дырой" (hellhole) из-за отсутствия ассимиляции мусульман.

Нынешняя акция протеста согласована с властями Брюсселя. Полицейских рядом с колонной практически нет.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Как ожидается, Трамп потребует от лидеров других стран – членов альянса увеличить взносы в бюджет НАТО. Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены из-за предстоящей встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

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