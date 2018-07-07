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Московский листок

На израильских пенсионеров у Димона Тосканского хватает миллиардов, на российских - нет

Опубликовано 07.07.2018 в разделе комментариев 1

медведев израиль либералы реформа правительство пенсии
На израильских пенсионеров у Димона Тосканского хватает миллиардов, на российских - нет

Несмотря на то, что экономическое положение России оставляет желать лучшего, российская власть не оставляет в беде жителей других стран, страдающих от разгула демократии. Так, например, только за последние два месяца 2015 года из российского бюджета в помощь американской экономике было направлено 10 млрд долларов. Это когда уже Украину, экс-УССР вовсю побеждал экономическими реформами МВФ и Евромайдан, влившийся в структуры власти, а США вооружали ВСУ в войне на Донбассе! Но и это ещё не всё...

Пять миллиардов рублей для израильских пенсионеров были выделены Путинской Россией в том же 2015-м. Об этом заявлял депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш атид"), который находился в Москве с официальным визитом, в составе израильской делегации: "Я относился скептически к перспективе разрешения вопроса пенсий. Но после общения с вице-премьером Дворковичем, у меня появился повод для оптимизма". 

Прошло три года и... Правительство Медведева решило в России поднять планку пенсионного возраста, чтобы распоряжаться накоплениями тех, кто до пенсии не доживёт... Профит!

А что же у нас с предыдущей-то реформой, точнее "присадкой" - с накопительной частью пресловутой, которую начали подмораживать как раз тогда, когда стали помогать израильским пенсионерам? 

За три года заморозки пенсионных накоплений будущая пенсия россиян младше 1967 года рождения уменьшилась в среднем на 10,5 процента. Такие данные привел председатель совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), бывший замглавы Минэкономразвития Сергей Беляков в обращении, которое есть в распоряжении «Ленты.ру». 

По данным АНПФ, экономика за этот период не досчиталась порядка 1,5 триллиона рублей долгосрочных инвестиций.

А теперь просто почитайте наше досье новостей об успехах ближайшего соратника Медведева и Путина, любимца-либерала Дворковича. Но и инициатор повышения пенсионного возраста Медведев там фигурирует довольно часто: вот же как у него ловко получилось миллионы родных российских пенсионеров облапошить, а израильским, наоборот, российскими миллиардами нефтерублей - помочь... Или прямо из ПФР Димон для "лучших беглецов из СССР" брал - кого тут стесняться-то? Остались в РФ худшие...

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Всего комментариев к статье: 1
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Жыды
Светослаф написал 07.07.2018 22:03
Кругом одни жЫды!
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