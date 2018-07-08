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В Краснодаре родственники экс-губернатора Ткачёва уничтожают зелёную зону на хуторе Ленина

Опубликовано 08.07.2018 в разделе комментариев 0

экология беспредел регионы ткачев классоваяненависть краснодар
В Краснодаре родственники экс-губернатора Ткачёва уничтожают зелёную зону на хуторе Ленина

В краснодарском хуторе Ленина разгорелся острый социальный конфликт на экологической почве. Сегодня утром возобновилась массовая вырубка деревьев в защитной лесополосе, расположенной возле коттеджного поселка "Виктория". Вырубку производит ООО "Атом" по заказу ДНТ "Прибрежный". Жители поначалу временно заблокировали осуществление работ и вызвали полицию.

Полицейские приехали, отказалась предпринимать какие-либо меры по остановке вырубки деревьев. Также приехал представитель ДНТ "Прибрежный", который представился Сигаковым Петром Борисовичем и стал угрожать жителям судом за воспрепятствование вырубке. В настоящее время вырубка снова возобновилась.

Первоначально вырубка началась 4 июля 2018г. В тот день было вырублено более 100 деревьев. Обращения жителей в полицию и администрацию результатов не принесли. Администрация Краснодара, чей представитель приехал на место вырубки, открыто встала на сторону порубщиков. Только после того, как координатор Экологической Вахты Андрей Рудомаха донес информацию лично до заместителя председателя Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Усенко и вице-губернатора Кубани Сергея Болдина вырубка была приостановлена и не велась в течение двух дней. Но сегодня конфликт разгорелся с новой силой.

Вырубка защитной лесополосы ведется без какого-либо законного разрешения и в нарушение статьи 102 Лесного кодекса РФ, согласно которой в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. В качестве доказательства якобы "законности" этой вырубки жителям был предъявлен достаточно странный документ "разрешение на производство работ", подписанный председателем Дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) "Прибрежный" Николаем Ткачевым.

Из этого "документа" следует, что вырубка осуществляется в целях строительства подъездной автомобильной дороги к ДНТ "Виктория" в Краснодаре и что Николай Ткачев разрешает компании ООО "Атом" на основании утвержденной проектной документации приступить к производству работ согласно договору подряда от 28 июня 2018г. При этом данный документ подписан 28 марта 2018г. Председатель ДНТ "Прибрежный", очевидно, использовал машину времени, чтобы, издавая это разрешение, знать, что 28 июня он заключит подряд с ООО "Атом" на строительство дороги.

Но не это самое странное в этом документе, а то, что Николай Ткачев взял на себя функции распорядителя судьбы защитной лесополосы, посаженной еще в советское время. И, как оказалось, не случайно. Неким странным образом эта государственная защитная лесополоса в конце 2017 года в составе земельного участка 23:43:0000000:16395, властями города Краснодара была продана ДНТ "Виктория", которое в 2018 году было преобразовано в ДНТ "Прибрежный".

Такое "особенное отношение" властей Краснодара и полиции к ДНТ "Прибрежный", скорее всего, объясняется тем, что его председатель и совладелец Николай Ткачев является племянником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева, который сохранил значительное влияние на разные ветви власти в Краснодарском крае, а также сыном депутата Государственной думы РФ Алексея Ткачева. Другим совладельцем ДНТ "Прибрежный" является Анастасия Краттли - дочь Алексея Ткачева и племянница Александра Ткачева.

При этом необходимо отметить, что рядом с лесополосой находится поле, по которому можно было бы провести лесополосу, не уничтожая деревьев. Однако ДНТ "Прибрежный" вместо того, чтобы решить вопрос со строительством дороги на его территории, решило выкупить лесополосу в целях ее уничтожения ради строительства дороги.

 



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