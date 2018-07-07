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Московский листок

Зверски убит во Львове левый активист, экс-помощник нардепа от КПУ Руслан Рейдель

Опубликовано 07.07.2018 в разделе комментариев 0

украина террор неонацизм укронацизм львов
Зверски убит во Львове левый активист, экс-помощник нардепа от КПУ Руслан Рейдель

Во Львове убили левого активиста Руслана Рейделя. Об этом сообщил экс-нардеп от Компартии Украины, ныне запрещенной, Александр Голуб в социальной сети: 

"Страшная весть только пришла из Львова. Друзья сообщили, что был зверски убит мой бывший помощник, активист Львовского горкома КПУ еще молодой мужчина Руслан Рейдель. Политика? Уголовщина? Пока ничего не ясно... Искреннее соболезнование супруге и детям", - написал Голуб. 

"Увы... правда. Только что говорила с адвокатом. Соболезнования", - написала журналист Елена Бойко. 

В социальных сетях уже не сомневаются, что это расправа. 

"И это только начало, потом только за одно русское слово прикончат, и как с этим бороться", - пишет Valentina Valen. 

"Страну превратили в мишень для преступлений. Народ молчит, наверное, их это устраивает. Соболезную родным", - отмечает Елена Семакина. 

"Тут особо нечего думать, ненависть к политическим противникам и зачистки неугодных", - уверен Олег Иванец. 

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