А будет Шойгу парить сборную в интим-бане в Архангельском?

Вчера в 14 часов пополудни бойцам ЧОП «Крис», что охраняют военный санаторий «Архангельское», пришла вводная. Повысить бдительность. Поскольку ожидается приезд министра обороны С.Шойгу в его интим-баньку обмывать победу российской футбольной сборной над хорватами.

- Он с девочками будет или как?

- Это нас не касается.

- А если наши проиграют?

- Пить будут за упокой. Усильте видеонаблюдение.

Одноэтажная эта бревенчатая банька замаскирована в ложбине пониже спального корпуса №2 военного санатория. Примыкает к лыжной базе и имеет глубокие исторические и даже легендарные корни.

Когда-то в советские времена на этом месте располагалась двухэтажная база отдыха ЦСКА. Здесь и набиралась сил перед ответственными матчами или вылетом за границу главная ледовая дружина СССР.

Так что сотрудники и отдыхающие могли живьем видеть легенд советского хоккея Валерия Харламова, Владимира Петрова, Бориса Михайлова…

Несмотря на свои регалии и звания олимпийских чемпионов, ребята были в общении простыми и запросто раздавали автографы желающим.

Одно беспокоило старшего тренера Вячеслава Тихонова: холостой статус его хоккейных звезд. Девицы так и вились возле входа, намереваясь проникнуть внутрь. Однако как раз внутрь вход им был запрещен. Вахтерши не пускали. У каждой был веник.

Так что главной головной болью и заботой Виктора Васильевича было стремление быстрее попереженить своих подопечных. Женатый хоккеист, как он считал, играл мощнее и изобретательнее. Хотя перед играми их как раз и «отсаживали» от супруг, чтобы не теряли понапрасну силы.

После развала СССР база потеряла и свой всесоюзный статус. Однако по-прежнему была в центре Арбатского военного округа.

Летом 1995 года, когда окопный генерал Лев Рохлин укрощал чеченских сепаратистов, здесь на футбольном поле базы состоялся футбольный матч московской мэрии против Генштаба.

Чиновников вел в атаку сам градоначальник Юрий Лужков. Штабных офицеров - «лучший министр обороны всех времен и народов» Павел Грачев.

Он запросто оставлял своей «Мерседес» у входа на поле. Так что пронырливые газетчики могли не только живописать «турнир на крови», но и указать номер иномарки министра. А вы думаете, откуда пошла кликуха «Паша-Мерседес»? Оттуда. Редкая по тем временам была машина.

Для релаксации и рекреации в цокольном этаже базы располагались сауны и небольшие ванны с ледяной водой для окунания.

Вот почему Павел Сергеевич предпочитал для заплывов шикарный бассейн санатория. Его сотрудницы в красках рассказывали, что он не раз приезжал туда с эстрадной певицей Машей. Но ввиду его заупокойного статуса много на него наговаривать не будем.

Новый импульс армейскому оазису отдыха пытался придать новый министр обороны А.Сердюков, более известный в военно-политических кругах как «маршал Табуреткин». Он распорядился сравнять ее здание ЦСКА к чертовой матери с землей и возвести на этом месте шикарный Дом приемов в несколько этажей.

С девочками? Это нас не касается. Возможно и с ними, учитывая его статус всероссийского кобеля. Но до конца стройку довести не успел…

Как известно, по жалобе брошенной им жены Юлии, Главковерх распорядился провести с беглым мужем знаменитую операцию «Фэйсом об тэйбл». Это когда на квартиру к мадам Васильевой нагрянули «маски-шоу» с болгаркой и застали там министра в одном исподнем.

К тому же он был без охраны и ядерного чемоданчика. Что ставило на тот момент безопасность нашей Родины в двумысленное положение.

Новый министр обороны Сергей Кужугетович уже понимал, что новый оазис отдыха должен носить секретно-стратегический характер. Недостроенный Дом приемов снесли. Началось возведение той самой баньки из толстых бревен. Конечно, деньги, все это миллионы из кармана нашего с вами налогоплательщика...

Но что эти расходы тому, кто в апреле прошлого года учинил в парке «Патриот» «инсталляцию» под названием «взятие Берлина со штурмом рейхстага»?

Сколько потратили сотен миллионов рублей и сколько «распилили» на этом показушном игрище - знают только два человека. И вы их знаете.

Но цену этой инсталляции нам так и не назвали. Как не сказали стоимость зимней Олимпиады в Сочи, летней Олимпиады в Рио, февральских олимпийских Игр в труднопроизносимом городе Пхенчхан.

По прикидкам, там потрачено и распилено столько, что хватило бы содержать всех пенсионеров до скончания века.

Интим-банька министра Шойги, как я уже доложил, огорожена металлическим забором. Охраняется ЧОПом.

Но, по рассказам, в дни его личных помывок и парений вокруг выставляются бойцы краснознамённой гвардейской Таманской дивизии.

Были ли они там вчера - пока неизвестно…