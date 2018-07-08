Украина опять в шаге от повторения Чернобыля

СБУ сообщила о предотвращении «техногенной катастрофы» на украинской АЭС - руководство Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области закупило некачественное оборудование для предприятия. Его использование могло привести к техногенной катастрофе.
В сообщении СБУ уточняется, что речь идет о силовом кабеле, использование которого не предусмотрено действующими нормами и стандартами безопасности. Руководство закупило его осознанно, утверждает СБУ.
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На украинских АЭС давно все оборудование для замены или ремонта имеет сомнительное происхождение - денег нет, и атомщики выкручиваются, как могут.
Силовой кабель - это, вообще-то, пустяки. Применяются и топливные загрузки, закупленные в обход официального производителя.
Рано или поздно, но из-за варварского обслуживания и некачественного ремонта на какой-нибудь украинской АЭС произойдет ЧП, сравимое с Чернобылем или Фукусимой. Это вопрос времени.
А.Б.
так то!! написал 08.07.2018 02:32
Мол или давайте нам бесконечно денег на их ремонт,или у нас рогулей взорвется...
а все потому,что рогуль без халявы, никак не может!!
.Очевидно-Определенов Сергей написал 08.07.2018 01:58
Уже всем ясно, для чего он тебе нужен. Для зарабатывания тобой и этим твоим подручным *Полезным идиотом* дармового интернетовского "бабла". До появления твоего *Полезного идиота* на твоем форуме( подчеркиваю - на ТВОЕМ). Он, форум, конечно тогда влачил жалкое материальное существование. И ты тогда сам становился "к станку" , верстал выпуски новостей и писал заметки. Авторов было мало. Ежедневных тем тогда в обсуждении, и в новостях, не превышало четырех-пяти штук. Ты тогда сам стал инкогнито писать левые комментарии, и даже "левые" статьи от вымышленных тобой имен "Анны Колчак" - "Натальи Роевой" - "Александра Магидович". Понятно, что форум дело это затратное и выхлоп бывал почти нулевой. Приглашением этого *Полезного идиота* (после того, как его выгнали с Ньюсланда), к себе под крыло форума дало тебе сразу толчок
( следует признать "толчок"в прямом и переносном смысле). И Форум сразу наполнялся гниловатыми новостями , равно как и слухами на уровне вокзальной похабщины. А этот мерзкий скунс начал печатать свою ежедневную похабель с одобрительного и твоего умильного молчания. Ушла ГЛАВНАЯ направленность форума - коммунистическая идея , и что уж очень очевидно, ушла со страниц форума - ПРАВДА! Пошла сплошная пошлая чернуха на грани слухов, сплетен, наговоров и оговоров . Форум постепенно превратился в эдакую приподъездную скамейку, на которой сплетничают старые маразматичные выжившие из ума старухи. Это факт!
Что принес тебе, этот автор? Принес загруженность такой похабщиной, принес клевету и склочность, но и очевидно, что он принес тебе пользу. Да-да, он принес тебе пользу, которая определенно тебе по душе, по твоему карману и нраву. Доход стал стабилен, твоей личной занятости в проекте стало мало и для тебя не обременительно. Все стало у тебя хорошо. Радуемся за тебя! Однако, ты так и не смог разъяснить читателям многократно задаваемый ими вопрос о том, почему этот автор , на страницах форума ведет ложную двойную жизнь? Почему публикуются "левые" статьи "левых" авторов и такие же "левые" комментарии к ним от целой когорты вымышленных им персонажей? А как ВАМ история с очернением, этим автором, коммуниста Виктора Илюхина, с последующими его статьями на ВАШЕМ форуме, в которых он к месту и не к месту стал выставлять его героем и своим другом? Пользоваться именем умершего человека для зарабатывания себе денег, которого сам же и подтолкнул в могилу , это же полное паскудство. Вот почему , ВЫ, вместе с вашим подручным - *Полезным идиотом* некрасиво и мерзко выглядите в глазах ВАШИХ читателей.
12 лет форума и Псу,... вернее СКУНСУ под хвост!
Морд-ману написал 08.07.2018 01:49
---------- Норд - Ман ---------- написал 08.07.2018 01:41
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В Украине нет работающих само-разгоняемых реакторов типа РБМК, как не может быть и цунами.
Зато все это ближе к реальности на ЛАЭС в Сосновом Бору.
Инцидент Чернобыльского типа с расплавлением части активной зоны и выбросом в атмосферу - имел там место еще при первых пусках РБМК-1000 в 1975-м году.
с гранатами написал 08.07.2018 01:18
имя есть , в принципе написал 08.07.2018 01:17
!!!O!TOTQVSEH!-TOTJ!!!& написал 08.07.2018 01:02