Украина опять в шаге от повторения Чернобыля

СБУ сообщила о предотвращении «техногенной катастрофы» на украинской АЭС - руководство Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области закупило некачественное оборудование для предприятия. Его использование могло привести к техногенной катастрофе.

В сообщении СБУ уточняется, что речь идет о силовом кабеле, использование которого не предусмотрено действующими нормами и стандартами безопасности. Руководство закупило его осознанно, утверждает СБУ.

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На украинских АЭС давно все оборудование для замены или ремонта имеет сомнительное происхождение - денег нет, и атомщики выкручиваются, как могут.

Силовой кабель - это, вообще-то, пустяки. Применяются и топливные загрузки, закупленные в обход официального производителя.

Рано или поздно, но из-за варварского обслуживания и некачественного ремонта на какой-нибудь украинской АЭС произойдет ЧП, сравимое с Чернобылем или Фукусимой. Это вопрос времени.

А.Б.