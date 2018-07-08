Путин назвал футболистов героями. Наградит?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия и считает наших футболистов, уступивших соперникам в красивейшей игре, героями.
"Смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре, но для нас они молодцы. Герои! Они умирали на поле. Мы гордимся ими, — цитирует высказывание Дмитрия Пескова "Интерфакс".
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Надо ли это понимать, как ответ Администрации президента на вопросы, связанные с присвоением Кириенко и Борисову звания Героев России секретным указом?
Не об этом ли фраза "они умирали на поле"?
А что, футболисты умирали на поле, тренер за воротами, а премьер Медведев в правительственной ложе.
Ответ получим скоро: если футболисты, тренер и вице-премьер Мутко, который мог умирать в своем кабинете, получат звания Героев России закрытым указом, то все именно так...
А.Б.
Мира написал 08.07.2018 11:23
Мира написал 08.07.2018 11:16
Голый в окружении написал 08.07.2018 11:09
ХОРВАТИЯ -- Яи Тавро Х
Яи - мужской резервуар Семени, Яички;
Тавро - клеймо, метка на теле, отличительный знак;
Х - крест.
Подробнее о моем исцелении на Кресте см. эссе "Голый в окружении".
Ничтожными средствами Бог творит великие дела!
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