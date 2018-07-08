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Московский листок

Путин назвал футболистов героями. Наградит?

Опубликовано 08.07.2018 в разделе комментариев 3

рф футбол мундиаль чемпионат
Путин назвал футболистов героями. Наградит?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия и считает наших футболистов, уступивших соперникам в красивейшей игре, героями.

"Смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре, но для нас они молодцы. Герои! Они умирали на поле. Мы гордимся ими, — цитирует высказывание Дмитрия Пескова "Интерфакс".

***

Надо ли это понимать, как ответ Администрации президента на вопросы, связанные с присвоением Кириенко и Борисову звания Героев России секретным указом?

Закрытые Герои России 

Не об этом ли фраза "они умирали на поле"?

А что, футболисты умирали на поле, тренер за воротами, а премьер Медведев в правительственной ложе.

Ответ получим скоро: если футболисты, тренер и вице-премьер Мутко, который мог умирать в своем кабинете, получат звания Героев России закрытым указом, то все именно так...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Мира написал 08.07.2018 11:23
Да и путин просто за...л очередную покупку осуществить, тогда бы договорняк был бы очевиден. Но долг Харватии списал. Да и опять пенальти, команда на слив была очевидной. Пенсионеры держитесь там, за первый матч бегункам "бог" послал 6 миллионов зелененьких, за второй 12, ну а теперь ...
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(без названия)
Мира написал 08.07.2018 11:16
Понятие герой путин постоянно обесценивает.Герой спасает из под пуль, герой ценой своей жизни спасает жизни. А эти милионеры безголовые попинали мячик получили миллионы, херои, хариенко ограбил население тоже херой. Это кем надо быть чтоб любое дерьмо делать херойским.тьфу
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По плодам их узнаете их.
Голый в окружении написал 08.07.2018 11:09
Футболисты РФ (обрезка Божественного РУФа) проиграли Хорватам в четвертьфинале ЧМ, куда они вошли впервые со времен Сизифа. Бог судил праведно:
ХОРВАТИЯ -- Яи Тавро Х
Яи - мужской резервуар Семени, Яички;
Тавро - клеймо, метка на теле, отличительный знак;
Х - крест.
Подробнее о моем исцелении на Кресте см. эссе "Голый в окружении".
Ничтожными средствами Бог творит великие дела!
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