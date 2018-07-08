Путин назвал футболистов героями. Наградит?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия и считает наших футболистов, уступивших соперникам в красивейшей игре, героями.

"Смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре, но для нас они молодцы. Герои! Они умирали на поле. Мы гордимся ими, — цитирует высказывание Дмитрия Пескова "Интерфакс".

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Надо ли это понимать, как ответ Администрации президента на вопросы, связанные с присвоением Кириенко и Борисову звания Героев России секретным указом?

Закрытые Герои России

Не об этом ли фраза "они умирали на поле"?

А что, футболисты умирали на поле, тренер за воротами, а премьер Медведев в правительственной ложе.

Ответ получим скоро: если футболисты, тренер и вице-премьер Мутко, который мог умирать в своем кабинете, получат звания Героев России закрытым указом, то все именно так...

А.Б.