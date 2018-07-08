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Московский листок

Люстрация неверных султану Эрдогану в Турции численно приблизилась к 20 тысячам

Опубликовано 08.07.2018 в разделе комментариев 0

турция люстрация
Люстрация неверных султану Эрдогану в Турции численно приблизилась к 20 тысячам

Турецкое правительство уволило с государственной службы более 18 тысяч человек. Об этом сообщает правительственная газета страны Resmi Gazete. 

Чистка затронула в первую очередь силовые структуры. Из органов МВД уволено 8998 человек, еще 649 — из жандармерии. Из сухопутных войск отправили в отставку 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, из ВМС — 1126, из ВВС — 1949. В министерстве юстиции своих постов лишились 1052 человека. 

Турецкие власти закрыли 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал. Помимо этого, работы лишились 199 академиков. 

Государственные служащих уволили на основании правительственного указа, имеющего силу закона. В условиях действующего в Турции ЧП, кабинету министров для увольнения военных и чиновников не нужно согласовывать свои действия с парламентом. Достаточно лишь согласия членов правительства и президента страны. 

Чрезвычайное положение в Турции введено после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда группа военных, связанных с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, попыталась свергнуть президента страны Реджеп Тайипа Эрдогана. Переворот закончился неудачно. Как сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с тех пор власти страны арестовали 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы уволено более 150 тысяч человек.

От редакции: Казалось бы, столь отдалённые воспоминания отдалённой страны - нисколько нас не касаются. Однако, не спешите расслабляться - у нас-то грядёт лето, по политическому накалу и мобилизации протестного населения близкое к лету, которое чуть не стало для Эрдогана последним. Само собой, султан мстил и никому ничего не простил. А у нас? Литвиненко, Березовский, Ходорковский - мало ли примеров того, что и постсоветский царёк довольно мстителен?.. А вот теперь делюсь собственным опытом: лояльность действующей власти, казалось бы, нынче не везде и не всегда на рабочем месте требующаяся, в случае если протесты таки будут ставить вопрос ребром - за Путина или против, - будет ещё как учитываться!

Мой уход из редакторов "Литературной России" был ведь именно с этим связан, хоть и не напрямую: путинофилия там явно переходила уже пределы субъективных позиций, "давила большинством". Впрочем, в ситуации тамошнего "отчаяния ответственного квартиросъёмщика" такая иррациональная вера в царя вполне объяснима. А сколько таких по другим кабинетам и структурам сидит реакционеров? "Моральное большинство"-с... Так что многотысячный локаут, фактически люстрация в Турции, которую так нежно любят за имперскую реставрацию в Кремле - это очередной пример для Путинской России, и аналогичные "зачистки" во всех (а не только силовых) стурктурах по принципу личной преданности государю, несомненно, костнутся и Российской Федерации в самом ближайшем будущем.

Д.Ч. 

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