Депутаты Ивановской областной Думы упорно не отвечают населению, примут ли они пенсионную реформу

В сегменте ивановского твиттера, где размещают свои публикации депутаты Ивановской областной Думы и партийные функционеры этой же партии, пользователи начали задавать вопросы депутатам относительно их позиции по предлагаемой правительством пенсионной реформе. Но в ответ лишь тишина: обращения пользователей игнорируются.

Единороссы хранят молчание. Причем добиться внятной позиции от представителей власти пытаются и СМИ.

Главный редактор телеканала «БАРС» не раз пытался позвать представителей различных политических сил на публичное обсуждение пенсионного вопроса. Но власть упорно хранит молчание. И это при том, что законопроект правительства поступил во все без исключения региональные органы законодательной власти и должен быть рассмотрен до 18 июля.

И эти самые «органы» должны дать заключение по предложенному законопроекту — поддержать его или рекомендовать отклонить!

Но на данный момент о законопроекте говорят как о покойнике: или хорошо, или ничего. Причем власти Ивановской области выбрали именно второй вариант. Очевидно, что обсуждение законопроекта в Ивановской областной думе планируют провести втихую и в экстренном порядке, чтобы никто не успел и глазом моргнуть.

Наша задача - сделать все возможное, чтобы это обсуждение увидели все, чтобы жители Ивановской области знали своих героев в лицо.

Отметим, что в Госсовете Чувашии законопроект приняли тоже довольно тихо - и умоляли СМИ никого не фотографировать и не упоминать фамилий "благодетелей". Дело было 3 июля...

Командовали парадом председатели комитетов Вячеслав Рафинов и Сергей Павлов. Те не нашли ничего лучшего, как ограничить время для выступления в прениях 3 минутами. Впрочем, для «единороссов» и этого оказалось чересчур. «Вопросы есть?, – спрашивал Рафинов. «Нет!», – отвечали ему члены партии власти. «Желающие выступить есть?», – спрашивал председательствующий. «Нет!», – еще громче отвечала «Единая Россия».

Но покой ей только снился, ведь в бой пошли оппозиционные фракции. Хотя их фактически не слушали. В зале стоял неприличный гомон, когда, например, выступал Григорий Данилов (КПРФ), который представил альтернативный отзыв коммунистов на законопроект. Кто-то смотрел на айпаде трансляцию футбольного матча чемпионата мира, кто-то беседовал на отвлеченные темы.

«Мы заранее попросили раздать наш вариант всем присутствующим, – рассказал «Правде ПФО» депутат Александр Андреев. – Однако даже этого председатели комитетов сделать не удосужились. Только после настойчивых требований проект КПРФ передали парламентариям. Но вчитываться в него коллеги не пожелали, им все было ясно заранее. У Рафинова спрашивали: вам что люди говорят на встречах? А он хладнокровно отвечал: «У избирателей понимание есть». Но о каком понимании можно вести речь, если в ряде регионов средняя продолжительность жизни меньше пенсионного возраста?!»

Константин Степанов (ЛДПР) недоумевал, почему столь важный вопрос не обсуждается на сессии. Он полагал, что это сделано намеренно. Хотя силами одной партии изменен регламент, благодаря чему можно даже не публиковать заранее повестку дня внеочередного заседания. Степанов достал пухлую кипу из примерно тысячи обращений избирателей с просьбами не повышать пенсионный возраст, собранных буквально за один день. Позже он назвал решение Госсовета о поддержке пенсионной реформы «самым позорным» в истории парламента Чувашии.

«Этот закон единороссы пытаются протащить в середине лета под прикрытием мундиаля, – заявил Игорь Моляков («Справедливая Россия»). Данная реплика задела председательствующего. «Не выражайтесь, пожалуйста», – сделал ему замечание Рафинов. «Но его так и называют – мундиаль», – настаивал на своем Моляков. – А закон нельзя принимать, поскольку он противоречит Конституции, в которой указан нынешний пенсионный возраст».

Впрочем, все эти доводы воздействия на «Единую Россию» не имели. Благодаря ее подавляющему большинству, законопроект был одобрен. Но в самом конце заседания депутат-единоросс Юрий Зорин попросил коллег из оппозиции не публиковать фото других парламентариев без их согласия. Но понимания не встретил, на публичные мероприятия подобные ограничения не распространяются. Впрочем, на момент подготовки этого материала на сайте Госсовета о заседании двух комитетов не появилось ни одной строчки, ни одной фотографии.

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