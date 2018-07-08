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Московский листок

Операция по спасению заблокированных в таиландской пещере школьников проводится в наилучший момент

Опубликовано 08.07.2018 в разделе комментариев 0

дети таиланд
Операция по спасению заблокированных в таиландской пещере школьников проводится в наилучший момент

Спасатели в Таиланде начали операцию по спасению 12 школьников из футбольной команды и их тренера из подземной пещеры Кхао Луанг, где они находятся уже две недели. Об этом сообщает местное издание The Bangkok Post. 

"Сегодня день D. Мальчики готовы к любым вызовам", - заявил журналистам губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн. "Мы находимся в наивысшей степени готовности", - добавил чиновник. 

По словам губернатора, школьники и их тренер находятся в наилучшей физической и моральной форме для начала спецоперации по их вызволению из пещеры. Кроме того, низкий уровень воды во многих частях пещеры дает наилучшие шансы на спасение. 

Он подчеркнул, что решение о начале эвакуации школьников было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая родителей детей. Родственники школьников дали согласие на начало работ по спасению. 

"Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя. (…) Поэтому мы приступаем сегодня", - пояснил губернатор (цитата по РИА "Новости").

Ожидается, что первый школьник будет выведен из пещеры к 9 вечера, добавил собеседник издания. Другой источник газеты сообщил, что операция по спасению школьников будет проходить в несколько этапов. Школьников разделят на четыре группы. В первой будет четыре человека, в трех следующих - по три человека. 

Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры эвакуируют тренера. 

В операции по данным телеканала Sky News участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландский ВМС "морские котики".

Напомним, вчера спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, пытаясь добраться до школьников из футбольной команды и их тренера, которые находятся там уже две недели. По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией, "некоторые отверстия достигают глубины 400 метров". 

Однако через эти скважины спасателям до сих пор не удается выйти на местонахождение ребят, констатировал чиновник. Он пояснил, что у специалистов, работающих на месте, нет оборудования, которое могло бы точно определить, где находятся ребята и тренер... 

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