Силовигархия сохранит все привилегии тем, кто будет подавлять пенсионные протесты

В российском обществе сотрудники силовых структур обладают привилегированным статусом. Этот факт никогда не был тайной за семью печатями, однако самые вопиющие черты сословного уклада до сих пор периодически поражают народное воображение. Последний пример — дискуссии о пенсионерах-досрочниках из силовых и военных ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардия, ФСИН, МЧС, прокуратура), которые получают выплаты по старости начиная с 40–45 лет и вполне безбедно живут за счет солидных надбавок. Разговоры о необходимости реформировать эту систему ради большей социальной справедливости ведутся уже много лет, но процесс так и не сдвинулся с мертвой точки.

Даже сейчас, когда вопрос о резком повышении пенсионного возраста для обычных граждан практически решен, власти продолжают защищать интересы силовиков.

«Сословные привилегии существуют для того, чтобы покупать и поддерживать лояльность тех социальных страт, которые являются опорой системы», — говорит политолог Екатерина Шульман.

«Так было и раньше, все это знали, никакого общественного возмущения этот факт не вызывал. Но сейчас проблема в том, что в случае повышения пенсионного возраста пропасть между досрочниками и теми, кто выходит на пенсию в общем порядке, обнаружится в самой манифестной, как говорят врачи, форме», — предупреждает Шульман.

Увеличивающийся разрыв в возрасте выхода на пенсию может стать серьезным источником социального напряжения, соглашается замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская: если повышение пенсионного возраста не затронет силовиков, то они, как и раньше, смогут выходить на пенсию в 40–45 лет, а все остальные граждане — в 65 лет. И получать выплаты от государства привилегированные группы смогут не 13 лет, как среднестатистический россиянин мужского пола, а как минимум на 20 лет дольше. То есть образуется сразу тройная диспропорция: по срокам выхода, по сумме выплат и по длительности получения пенсии.

Сколько денег тратит государство на содержание закрытой пенсионной системы «для своих», толком не могут сказать даже специалисты. Точная информация о количестве силовиков, имеющих право на льготные пенсии, как правило, засекречена. По оценкам Института социальной политики ВШЭ, речь идет о 2,5 млн силовиков, но о размерах их пенсий судить сложно.

«Сотрудники силовых структур получают деньги не из Пенсионного фонда, а из бюджетов отдельных министерств — Минобороны, МЧС и т.д. Поэтому мы не можем сказать, сколько денег идет на выплаты пенсий военным или силовикам», — объясняет Синявская. Глава Научно-исследовательского финансового института при Минфине Владимир Назаров приводит в социальных сетях следующие расчеты: на досрочные пенсии сотрудникам силовых структур сейчас тратится 0,7% ВВП в год (около 700 млрд рублей).

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- В одном только не соглашусь я с госпожою Шульман. Что "так было и раньше" - так да не так! Ведомственные поликлиники, санатории и, соответственно, пенсии и сроки выхода на неё - были, да. Догадывается ли госпожа Шульман, почему столь ранние годы выхода на пенсию были в СССР у силовиков? Конечно же из-за вредности профессии - защита социалистической собственности и социалистического порядка ведь дело весьма для здоровья затратное. Вот поэтому-то "так было и раньше" - звучит сегодня смешно, а то и вопиюще дилетантски для эксперта. Что, попробуем приравнять нынешние привилегии и советские? Тогдашние "привилегии" (на критике которых и взошли либералы во власть) заключались не в богатстве, а скорее в доступе советской "стражи" к советским же завоеваниям медицины, бытовой техники, в общем к комфортному "дожитию" (как теперь называют пенсионные годы граждан). Но тогда был социализм - и этот социализм силовики защищали, не жалея здоровья. Теперь же, когда частная собственность священна и неприкосновенна, вчерашние защитники (по должности, как минимум) социалистической собственности стали силовигархами, то есть фактически они не только совершили клятвопреступление, предав СССР и советский народ, но и нажились на этом. Имеются и либеральные олигархи (родом из тех же силовиков - как генеральный спонсор "Новой Газеты", например), но нас сейчас интересуют как раз силовигархи - которым по наследству достались и советские привилегии инфраструктуры, и сами они нажили немалые капиталы и уже новые статусные привилегии, обслуживая интересы уже не рабочего класса, а класса эксплуататоров (зачастую сами им становясь вследствие "отжатия" спорных кусков экс-соцсобственности). То, что КГБ, например, стал первым предателем СССР и КПСС сейчас не оставляет никаких сомнений - да, небольшая часть "конторы" под командованием Крючкова пыталась сопротивляться перерождению верушки и контрреволюции, но победила другая часть, которая в 1992-м году уже занималась фальсификацией документов 1930-х годов - понимая, что беспредел приватизации должен иметь мральную основу в виде "фактов" сталинских зверств и "ужасов" казарменного социализма. Ну и, - госпожа Шульман? Будем по-прежнему приравнивать нынешних силовигархов и советских силовиков или всё же взглянем правде в глаза?! Да, это ИХ государство - но построенное по вашим чертежам - где частная собственность царствует, а значит и привилегии уже не несут того социалистического содержания. По идее, первыми надо было реформировать именно эти сектора - но кто реформирует и кто охраняет реформы? Верно - всё те же господа из экс-КГБ, и они себе вредить не будут, хотя в 2005-м был проект начать именно с них, и проект всё того же гайдаровского мальчика. Но народ и силовики, особенно силовигархи - сейчас слишком многими заборами разделены, поэтому и пенсионная реформа выглядит как прямой классовый террор, на который чтобы ответить, надо его сперва понять - категории тут нужны, а через старые либеральные очки "кровавой гэбни" и "адских чекистов" - ничего не видать, ей-богу, ни зги.