Санкции США, которыми обложена КНДР, не будут сняты после приезда Помпео

США считают, что на переговорах с КНДР есть прогресс, однако пока не намерены смягчать санкционный режим в отношении Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на совместной пресс-конференции в Токио по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Южной Кореи.

«И, таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима»,— сказал он (цитата по ТАСС).

До визита в Японию госсекретарь США два дня провел в Пхеньяне, где обсуждал с северокорейским руководством проблему денуклеаризации КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют Северной Корее гарантии безопасности. В ответ КНДР должна взять на себя обязательства по денуклеаризации.

Американские разведывательные службы в свою очередь полагают, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких секретных объектах, сообщили NBC News несколько аналитиков ЦРУ и других разведывательных органов на условиях анонимности. Они опасаются, что Ким Чен Ын намерен скрыть эти объекты, делая вид, что сохраняет договоренность с американским президентом Дональдом Трампом, и пытаясь обманом добиться от США еще больших уступок.

"Работа [КНДР по созданию ядерного оружия] продолжается, чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по количеству оружия, и по количеству ракет", - сообщил один из собеседников издания. Эта информация противоречит громким заявлениям Трампа о том, что "северокорейской ядерной угрозы больше не существует". Белый дом отказался дать комментарии NBC.

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