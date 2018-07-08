Минфин решил экономить на армии, образовании, культуре, национальной экономике

Минфин РФ планирует сокращение по целому ряду расходных статей федерального бюджета на 2019 год, включая оборону, здравоохранение, культуру и национальную экономику, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность заложен небольшой рост, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Так, расходы по статье "Национальная оборона" на 2018 год запланированы в объеме 2,797 триллиона рублей, в 2019 году — 2,783 триллиона рублей, в 2020 году — 2,860 триллиона рублей, в 2021 году — 2,981 триллиона рублей.

Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года — в 2018 году они составят 2,105 триллиона рублей, в 2019 году — 2,182 триллиона рублей, в 2020 году 2,256 триллиона рублей, в 2021 — 2,320 триллиона рублей.

От редакции: Пока действует наркоз мундиаля - так и ждёшь каждый день "хороших" новостей... НДС повысили, загранпаспорта теперь не 3,5, а 5 тысяч стоят (только госпошлина). Что ни день, а жизнь-то становится всё лучше!.. Что там они, эти обожравшиеся бюджетных денег, получаемых ни за что, миллионеры вроде Силуанова, ещё урежут в и так давно удушенной реформами и оптимизациями "социалке"? Оказывается, то как они сокращали с 2014-го количество поликлиник, больниц, детских садов и школ в сёлах - это ещё не дно было, самое интересное у нас впереди. И армии коснётся нищета - прям повеяло девяностыми. Возродится ли на этом фоне "Движение в поддержку армии"? И может ввести вместо бесплатной медицины, как "прогрессивный" Казахстан уже сделал - список "социально значимых заболеваний", которые буржуазное государство будет лечить, а прочие - пусть бушуют и уносят жизни небогатых дорогих россиян?

Что там ещё у этих "совков" не отрезали из воспоминаний о советской социальной сфере? Культуру? Отрежут полностью - уже народ читает только квитанции ЖКХ одни, книг современных писателей стал откровенно побаиваться, но станет "более лучше". Кстати, и финансирование ЖКХ Минфин тоже планирует урезать - зачем эту "совковую" инфраструктуру обновлять, ремонтировать? Главное, что работает другая Труба - бюджетообразующая (экономия намечается и на национальной экономике - то есть компрадорская как раз, откачка ресурсов - не пострадает). А уж как делить нефтерубли - они всегда решат в свою пользу. Как это происходит - посмотрите по декларациям того же Мединского, чьё ведомство секвестируют... У них-то, у правящих паразитов, всё останется шоколадно. А наши пояса скоро уже подопрут позвоночники. Но так надо для "экономического развития".

Д.Ч.

Материалы по теме:

Путин заметил, что не все дорогие россияне довольны его стабильностью деградации

Силовигархия сохранит все привилегии тем, кто будет подавлять пенсионные протесты

Организаторы шествия в Москве против пенсионной реформы несогласны с его переносом

На "звездатый" пиар силовигарха Сечина хватило, на Судоремонтный завод в Туапсе - нет

На израильских пенсионеров у Димона Тосканского хватает миллиардов, на российских - нет

Путинское "качество жизни" в детском инфекционном отделении больницы Борисоглебска (фото)