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Московский листок

Минфин решил экономить на армии, образовании, культуре, национальной экономике

Опубликовано 08.07.2018 в разделе комментариев 1

кризис минфин бюджет сырьеваяимперия
Минфин решил экономить на армии, образовании, культуре, национальной экономике

Минфин РФ планирует сокращение по целому ряду расходных статей федерального бюджета на 2019 год, включая оборону, здравоохранение, культуру и национальную экономику, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность заложен небольшой рост, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Так, расходы по статье "Национальная оборона" на 2018 год запланированы в объеме 2,797 триллиона рублей, в 2019 году — 2,783 триллиона рублей, в 2020 году — 2,860 триллиона рублей, в 2021 году — 2,981 триллиона рублей.

Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года — в 2018 году они составят 2,105 триллиона рублей, в 2019 году — 2,182 триллиона рублей, в 2020 году 2,256 триллиона рублей, в 2021 — 2,320 триллиона рублей.

От редакции: Пока действует наркоз мундиаля - так и ждёшь каждый день "хороших" новостей... НДС повысили, загранпаспорта теперь не 3,5, а 5 тысяч стоят (только госпошлина). Что ни день, а жизнь-то становится всё лучше!.. Что там они, эти обожравшиеся бюджетных денег, получаемых ни за что, миллионеры вроде Силуанова, ещё урежут в и так давно удушенной реформами и оптимизациями "социалке"? Оказывается, то как они сокращали с 2014-го количество поликлиник, больниц, детских садов и школ в сёлах - это ещё не дно было, самое интересное у нас впереди. И армии коснётся нищета - прям повеяло девяностыми. Возродится ли на этом фоне "Движение в поддержку армии"? И может ввести вместо бесплатной медицины, как "прогрессивный" Казахстан уже сделал - список "социально значимых заболеваний", которые буржуазное государство будет лечить, а прочие - пусть бушуют и уносят жизни небогатых дорогих россиян?

Что там ещё у этих "совков" не отрезали из воспоминаний о советской социальной сфере? Культуру? Отрежут полностью - уже народ читает только квитанции ЖКХ одни, книг современных писателей стал откровенно побаиваться, но станет "более лучше". Кстати, и финансирование ЖКХ Минфин тоже планирует урезать - зачем эту "совковую" инфраструктуру обновлять, ремонтировать? Главное, что работает другая Труба - бюджетообразующая (экономия намечается и на национальной экономике - то есть компрадорская как раз, откачка ресурсов - не пострадает). А уж как делить нефтерубли - они всегда решат в свою пользу. Как это происходит - посмотрите по декларациям того же Мединского, чьё ведомство секвестируют... У них-то, у правящих паразитов, всё останется шоколадно. А наши пояса скоро уже подопрут позвоночники. Но так надо для "экономического развития".

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
БДК "Ослябя" прочно сэл на мэл
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 08.07.2018 23:20
Большой десантный корабль Тихоокеанского флота пр.775 "Ослябя" наскочил на камни в бухте Кетовая под Владивостоком во время отработки высадки на необорудованный берег.
.
В результате -- поврежден двигатель, затоплена ДГ, второй двигатель получил гидроудар, идет утечка ГСМ. Сдернуть пытаются с 5 июля, практически всем шо под рукой, даже Фотий Крылова пригнали. Русское минобороны стандартно брешет, шо все ОК и никаких повреждений нет ))
.
Год назад на "Ослябе" взорвалась артустановка АК-725 (количество жертв неизвестно), а его предок по несчастью, броненосец имперского флота россии "Ослябя", стал первой жертвой в Цусимском сражении, неожиданно для всех крутанув фигуру "оверкиль" всего из-за пары попаданий.
.
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