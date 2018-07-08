За кражу буханки хлеба и горстки сахара в Ивановской области пенсионерке дали срок

В Ивановской области несколько дней назад прошло беспрецедентное дело о голодающей пенсионерке укравшей 300 г сахара и 1 буханку хлеба. Женщина находилась в состоянии крайнего отчаянья, так как ей было сложно прожить и на без того мизерную пенсию. За 4 дня до кражи её саму обворовали в общественном транспорте.

У старушки вытянули из сумки кошелёк с последними 300 рублями. Эти деньги оставались у женщины на питание, чтоб дотянуть до следующей выплаты. В полном отчаянье от голода пенсионерка решилась на кражу. Женщина украла в супермаркете всего 300 г сахарного песка и 1 буханку белого хлеба. С этим товаром она была остановлена охраной супермаркета на выходе. Так как у женщины нечем было оплатить товар, администрация вызвала полицию для разбирательства.

С одной стороны понятно, что воровство это плохо и работники супермаркета не должны возмещать подобные убытки из своих карманов, а с другой - насколько всё же цинична администрация этой торговой площадки, бабушка украла не предмет обихода или ювелирные изделия, а еду, то, что ей действительно помогло бы справиться с голодом.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Но несмотря на это делу дали ход и состоялся суд над голодающей пенсионеркой. Ей грозил срок до 3 лет лешения свободы. Благодаря государственному адвокату, который был приставлен к подсудимой, удалось добиться смягчения наказания до 1 года условно.

Совсем недавно подобный суд проходил и в Испании. Там один иммингрант украл в магазине упаковку сосисок и банку консервированной рыбы. Несмотря на это испанский суд признал мужчину невиновным, так как крайнюю нужду и голод испанский суд счёл смягчающими обстоятельствами. Более того, мужчина получил возможность жить некоторое время на пособие, которое обычно иммигрантам не выплачивается.

Вот такая разница в отношении к пенсионерам и людям в целом в России и Испании.

Отметим, что в этой же самой Ивановской области - в сегменте ивановского твиттера, где размещают свои публикации депутаты Ивановской областной Думы и партийные функционеры этой же партии, - пользователи начали задавать вопросы депутатам относительно их позиции по предлагаемой правительством пенсионной реформе. Но в ответ лишь тишина: обращения пользователей игнорируются.

Единороссы хранят молчание. Причем добиться внятной позиции от представителей власти пытаются и СМИ.

Главный редактор телеканала «БАРС» не раз пытался позвать представителей различных политических сил на публичное обсуждение пенсионного вопроса. Но власть упорно хранит молчание. И это при том, что законопроект правительства поступил во все без исключения региональные органы законодательной власти и должен быть рассмотрен до 18 июля.

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