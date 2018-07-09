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Московский листок

Михаил Делягин: Возможный христианский подвиг самопожертвования российских футболистов

Опубликовано 09.07.2018 в разделе комментариев 0

Возможная причина, почему наши на самом деле проиграли хорватам, пусть даже те и были одеты в форму с фашистской символикой (организации "Усташи" времен войны, проводившей геноцид сербов, евреев и цыган).



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