Возможная причина, почему наши на самом деле проиграли хорватам, пусть даже те и были одеты в форму с фашистской символикой (организации "Усташи" времен войны, проводившей геноцид сербов, евреев и цыган).
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Михаил Делягин: Возможный христианский подвиг самопожертвования российских футболистов
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