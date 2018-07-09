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Московский листок

Будет ли Путин извиняться перед лидером Хорватии Колиндой?

Опубликовано 09.07.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

рф футбол мундиаль чемпионат
Будет ли Путин извиняться перед лидером Хорватии Колиндой?

А ведь мы с Анатолием Юрьичем сделали много больше других, чтобы сборная его высокого превосходительства по футболу вышла 7 июля в полуфинал мундиаля. Пожалуй, даже больше его самого.

Мы сравняли счет с хорватами в дополнительное время и довели игру до серии послематчевых пенальти. Но если вы, ребята, с 11 метров не можете попасть в «девятку» - мы бессильны. Тогда вам на детско-юношеский турнир «Кожаный мяч».

Или, наоборот, вы наловчились бить очень метко и целко, и тогда специально лупите прямо во вратаря или мимо ворот. Тогда вам прямиком в кассу Госдепа.

«Но ты дал прогноз на встречу 3:2, а наши проиграли», - пишут мне почему-то прокурорским тоном с требованиями посыпания головы пеплом.

Так ведь прогноз - он и есть прогноз. Сгусток предощущений, предчувствований и наваждений. К тому же от фельетониста, который мыслит образами, ассоциациями и провокациями.

 ФОРУМ.мск не «Правда» времен застоя и процветания, а прогноз не передовица, подлежащая неукоснительному исполнению.

Это даже не «обещание жениться», которыми самовыдвиженец потчует нас почти  20 лет. Обещал отделить бизнес от власти, и они у него слились в любовном экстазе. Нарожал уже свыше 100 долларовых миллиардеров.

Обещал побороть коррупцию - и создал лучшую в мире систему отмывания взяток через скупку зарубежной и отечественной недвижимости (подробности у Пескова).

Обещал не допускать роста тарифов ЖКХ и за годы своего безмятежного царствования поднял нашу, к примеру, квартплату в 30 с лишним раз! Это без света и телефона. Куда еще-то?

Обещал - пока он президент - не повышать пенсионный возраст и… продолжать? Вся страна стоит на ушах. Кроме патриарха, ессно.

У Кремля аналитические центры спецслужб, доклады внутренней и внешней разведки и контрразведки. А у нас с Анатолием Юрьичем только мозги и гусиное перо с чернильницей.

Против нас ЦРУ, АНБ и многолетний опыт «цветных революций», испробованный ельцинистами еще в СССР 19-21 августа 1991-го для захвата союзной власти.

Мы ведь как рассуждали? Европа и США дадут России построить к ЧМ-2018 все спортобъекты, заставив ее во время санкций и кризиса понести колоссальные расходы. А потом объявят нам бойкот по примеру Олимпиады-80.

Но не зря же говорят, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне (см. «взятие Берлина» Шойгой). Проклятые ЦРУшники перехитрили нас, и что в сухом остатке?

А то, что все медали мундиаля страны НАТО разыграют в России без России. Нас изящно, пардон, оттеснили от медального пирога по «корейскому сценарию» МОКа.

Чем плохо для них? Побывали их шпионы в 11 городах, собрали за счет нашего ротозейства и гостеприимства нужные им секретные сведения. Так еще злато-серебро домой увезут. Снимаю шляпу.

Правда, проскочила инфа, будто Бассманный суд уже отменил итоги игры Россия-Хорватия, но это еще неточно.

Однажды я спросил пламенного трибуна Виктора Анпилова: как может маленькая РКРП тягаться с большой КПРФ? Он ответил: «А кто сказал, что маленький круг хуже большого?». Умнейшая мысль, между прочим.

Кто сказал, что маленькая Хорватия хуже большой России? У нее есть свой президент Колинда Грабар-Китарович - приятная во всех отношениях дама, очень болеющая за своих.

И, если вы даете ей добро на прилет с делегацией и охраной на мундиаль - будьте любезны, как требуют протокол и учтивость, встретить ее как главу государства.

Встречал же ее в прошлом октябре оригинал в Сочи крепким рукопожатием и подарил под фотокамеры миллион белых роз. Вел переговоры и подписывал всякие бумаги об усилении и укреплении.

Допустим, Юрий Мухин прав, и оригинал занемог. Ну, запил - с кем не бывает? Как от такой жизни не запьешь? Тогда направьте вместо него двойника или Димона - все равно от него толку мало.

Может встретить и главбабка Совфеда Матвиенка со свитой сенаторов. От них толку еще меньше. Даже заплечных и плиточных дел мэр Собянин сгодится. Вот тебе сразу и тема для разговора.

Но никого из официальных лиц в аэропорту. Унизить хотели женщину? Так унизили только себя и Россию. Показали, что из подворотни вас вытащили, а подворотню из вас - нет. Люди же так и говорят: «Няксимволь - это не название города. И даже не состояние души. Это диагноз». Уж на что Лужков - но и тот детей на митингах не бил.

Как сказал великий пролетарский поэт Петрарка, «обидеть женщину может каждый питерский». И за это надо извиняться. Время еще есть. Полуфинал сборных Хорватии и Англии 11 июля.

А то потом опять нам будут показывать по Эрнст-ТВ, как главный форвард Кремля прилетит с Шойгой в тувинский заповедник. Как разденется до пояса и будет показывать стерхам и лошадям, какое он есть мачо.

А дамы будут думать: «Не мачо, а чмо».



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