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Московский листок

Желание спортивно-политического поражения режима

Опубликовано 09.07.2018 автором в разделе комментариев 0

рф футбол мундиаль чемпионат
Желание спортивно-политического поражения режима

Я не был в числе тех, кто драматизировал проведение "Мундиаля в Мордоре" (ММ), поскольку считал, что люди имеют право на "сатурналии". 
Хотя выходка Яшина, который не хуже Геббельса по сути обвинил тех, кто приравнивал ММ к Олимпии-1936, в "ненависти к своему народу" вызвала у меня приступ почти физиологический тошноты от омерзения. 
(В свой вечной манере съезжать то на библейскую, то на еврейскую темы, я вспомнил "Сказание о погроме" Х.-Н.Бялика 1904 года, потому что не ненависть это, а презрение к рабскому духу в соплеменниках... И Томас Манн, очевидно, не ненавидел в 1936 году немцев).

Но вот эта надпись с ленты Максима Каца высказывания главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова (см. Приложение) меня повергла в отторопь. 
Потому что царизм действительно всё купил: давно известно, что был спецфонд, из которого, например, подкупалась французская прессе и политики (в частности, этим занималось посольство и загранотдел охранки (отдел Рачковского, вбросившего - как с трудом и дорого полученный компромат - "Протоколы...").

Потому что Ленин и большевики (хоть футбол и не комментировали), но политику обоих режимов - царского и февралистского - которые клали сотни тысяч и миллионы во имя - и на деньги - Англии и Франции, сцепившихся с Германией за колонии и геополитическое лидерство.

Ведь все знали, что Брусиловский прорыв - это поддержка неудачных итальянских атак на австрийские позиции. 

И знали, что конечным итогом этого колоссального кровопролития был захват австро-германцами Румынии (с её хлебом и нефтью). А спустя год итальянский фронт всё равно рухнул и откатился до Венеции. 

И именно понимание такой жуткой логики Мировой войны ("победу, в которой украли") и того, что российская армия была превращена в "кондотьеров" Антанты, и помогла большевикам. И царизм, между прочим, генералы свергали именно из-за опасения, что при дворе решатся на компромиссный выход из войны.

(Ещё об этой войне. Подумаем, что Фрейд и Рильке "воевали" с Бехтеревым и Гумилёвым за право сэра Захарова продавать снаряды и пулемёты тем, кто рассчитывал расплатиться с ним мосульской нефтью).

ПОЭТОМУ ЖЕЛАНИЕ СПОРТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ РЕЖИМУ ЛОГИЧНО И МОРАЛЬНО ОПРАВДАНО. 
А ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИБЕРАЛОВ В ОБЩИЙ "ПАТРИОТИЧЕСКИЙ" ХОР ТАКАЯ ЖЕ ГАДОСТЬ КАК И ВО ВРЕМЯ "САРАЕВСКОГО КРИЗИСА" 104 ГОДА НАЗАД.


Приложение
"Максим Кац ретвитнул(а) Смирнов 
@sssmirnov 21 ч.21 час назад [01-00.08.07.2018] Еще
А также хейтерство [ненавидение] как сборной так и тех, кто за нее болеет тоже часть российской политической традиции. Ну то есть Ленин и большевики тоже бы болели за Хорватию, ненавидели футбол и считали, что царизм все купил (так что спокойнее)"



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