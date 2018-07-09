"Социология давно указывает на социальную нестабильность режима"

Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян держится примерно на одном и том же уровне и составляет 15 раз, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росстата Александр Суринов. "Это соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза", — рассказал Суринов.

Не знаю, почему все избегают названия "децильный индекс" - это название, из которого следует, что относительно безопасным для общества является соотношение между доходами богатых и бедных не более, чем в 10 раз. Больше - это уже социальный конфликт.

На самом деле степень социального расслоения в нашей стране гораздо выше - по другим подсчетам, 98 процентов собственности в стране принадлежит 2 процентам населения, а остальных 98 процентам граждан - 2 процента собственности.

По существу, львиная доля собственности в стране вообще принадлежит сотне семейств. И как с таким раскладом рассуждать о социальной стабильности?

А.Б.