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Московский листок

Социология давно указывает на социальную нестабильность режима

Опубликовано 09.07.2018 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Социология давно указывает на социальную нестабильность режима

Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян держится примерно на одном и том же уровне и составляет 15 раз, сообщил в интервью "Российской газете" глава Росстата Александр Суринов. "Это соотношение между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза", — рассказал Суринов.

Не знаю, почему все избегают названия "децильный индекс" - это название, из которого следует, что относительно безопасным для общества является соотношение между доходами богатых и бедных не более, чем в 10 раз. Больше - это уже социальный конфликт.

На самом деле степень социального расслоения в нашей стране гораздо выше - по другим подсчетам, 98 процентов собственности в стране принадлежит 2 процентам населения, а остальных 98 процентам граждан - 2 процента собственности.

По существу, львиная доля собственности в стране вообще принадлежит сотне семейств. И как с таким раскладом рассуждать о социальной стабильности?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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РЕ
------- Норд - Ман ---------- написал 09.07.2018 02:15
Автор не только не способен адекватно понять изложенное по-русски, но и феерично глуп.
Социальный конфликт не в 2 или 10 процентах имеющих дофига.
А в тех миллионах (более 10-и) - кто просто ПОДЫХАЕТ ОТ ГОЛОДА.
За Голодомор - нет пределов обратки, малыШ.
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Вот пойду я в монастырь, помолюся богу!
!!!QQQTTTTOTQ!!!&&&- написал 09.07.2018 01:10
"Социология давно указывает на социальную нестабильность режима"
- Таки если в ближайшее время не будет восстания и революции - надо этим "социологам" таки набить ж-пы, как следует - то таки да... Чтобы даром хлеб не жрали, быдлу моски не морочили! То таки да...
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