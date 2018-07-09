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Московский листок

В Хомсе сбит израильский военный самолёт

Опубликовано 09.07.2018 в разделе комментариев 1

израиль сирия пво
В Хомсе сбит израильский военный самолёт

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по аэродрому правительственных ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенному в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс. Об этом сообщает SANA. По данным источника агентства, ракетный удар нанес Израиль. 

Сирийские СМИ сообщают, что войска противовоздушной обороны "отреагировали на агрессию", хотя не менее четырех ракет упали на окраине аэродрома, причинив ущерб имуществу базы. 

Агентство SANA также объявило, что в ходе отражения авианалета ПВО армии Сирии удалось сбить один из израильских самолетов, а остальные были вынуждены покинуть воздушное пространство этой страны, сообщает NEWSru Israel. 

Однако израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информацию о сбитом самолете опровергло командование израильской армии. В то же время Израиль по-прежнему не берет на себя ответственность за авиаудар по базе, говорится в сообщении. 

Напомним, авиабаза в Хомсе подверглась ракетному нападению 9 апреля. Сирийские ПВО, как сообщало агентство SANA, тогда сбили восемь ракет. Цели достигли лишь несколько ракет, в результате нападения на базе были убитые и раненые, говорилось в сообщении. Пентагон свою причастность к инциденту опроверг. Минобороны РФ обвинило в атаке на T4 Израиль. Удар, по данным российского военного ведомства, был нанесен с израильских самолетов F-15, не заходивших в воздушное пространство Сирии.

А 20 июня Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа. Первоначально атаке подверглись три объекта, принадлежащие движению "Хамас", на юге района. Действия ВВС стали реакцией на продолжающиеся запуски "огненных змеев" и воздушных шаров со взрывчатыми веществами в сторону израильской территории, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на пресс-службу израильской армии, возложившей ответственность за происходящее в Газе на "Хамас". 

Практически сразу после первого авиаудара в сторону территории Израиля из сектора Газа были выпущены пять ракет. Как сообщила пресс-служба армии, затем по Израилю были выпущены еще 13 ракет, четыре из них сбила система ПРО "Железный купол".  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1169 написал 09.07.2018 09:51
Почему русские должны как пушечное мясо погибать за фашистский Израиль?
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