Митинги против повышения пенсионного возраста проходят уже с превышением лимита участников

Митинг против пенсионной реформы в Новом Уренгое, состоявшийся в воскресенье, 8 июля, закончился задержанием организатора - первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля. Об этом сообщают сайты URA.ru и "Накануне.ru".

Сообщается, что мероприятие было согласовано с мэрией. По данным СМИ, причиной действий правоохранителей стало превышение заявленного количества участников мероприятия.

"Изначально планировалось 20 человек, а пришли 27", - пояснил Шмаль. По его словам, стражи порядка расценили это, как нарушение закона о митингах.

При этом он сам уверен, что никакого нарушения не было, так как по закону превышение количества участников недопустимо лишь тогда, когда это создает угрозу общественному порядку или общественной безопасности.

"На нашем митинге ничего этого не было", - пояснил Шмаль.

Сотрудники полиции доставили Шмаля в отдел сразу после митинга, взяли с него объяснения и отпустили.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня сообщил о решении правительства провести пенсионную реформу в стране. Она предусматривает повышение пенсионного возраст на пять лет для мужчин - до 65 лет, и на восемь лет для женщин - до 63 лет. Повышение будет проходить постепенно на протяжении нескольких лет.

Это решение вызвало крайне негативную реакцию населения. По данным соцопросов, около 90% граждан против намерения властей повысить пенсионный возраст в РФ. В нескольких городах России уже состоялись акции протеста.

Противники реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни в России повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.

Самыми массовыми акциями 1 июля стали митинги в Омске (приняло участие около 4 500 человек), Челябинске (более 2 000 человек), Вологде и Перми (в каждом больше 1 000 человек). Заметные акции, набравшие от нескольких сотен до тысячи участников, прошли в Биробиджане (Еврейская автономная область), Брянске, Иваново и Кинешме (Ивановская область), Ижевске (Удмуртская Республика), Калуге, Кургане, Липецке, Миассе (Челябинская область), Мурманске, Оренбурге, Саратове, Томске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).

Также акции прошли в Абакане (Республика Хакассия), Апатитах (Мурманская область), Архангельске, Барнауле (Алтайский край), Белгороде, Великом Новгороде, Владимире, Воткинске (Удмуртия), Иркутске, Каменске-Уральском (Свердловская область), Костроме и Нерехте (Костромская область), Краснодаре, Кувандыке (Оренбургская область), Магадане, Нижнекамске (Республика Татарстан), Нижнем Новгороде, Новокузнецке (Кемеровская область), Новокуйбышевске (Самарская область), Пензе, Пскове, Твери, Ярославле, а также в Шуе, Вичуге и Родниках (Ивановская область).

Акции 1 июля в разных регионах были организованы местными отделениями КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР, ПАРНАС и других политических партий, региональными профсоюзными объединениями, местными инициативными группами.

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