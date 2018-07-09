Анджей Дуда назвал "подвиги героев УПА" на Волыни как должно, но с националистическим озлоблением

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами. Об этом сообщает УНИАН. В воскресенье, 8 июля, польский президент прибыл на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

Дуда назвал годовщину печальной датой для польских семей.

«Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тыс. [человек] здесь замучены», — сказал польский президент.

Он также отметил, что в ходе массового уничтожения людей украинцев погибло «всего 5 тысяч». Дуда обратился к властям Украины с просьбой о том, чтобы семьи убитых польских граждан могли поклониться могилам, которым бы присвоили имена.

Все не-украинцы в селе Куты на Волыни, например, подлежали уничтожению. Таковых набралось около 200 человек — поляков и армян. Да-да, армян. Было в Речи Посполитой такое небольшое нацменьшинство, польские армяне. Жили они в Карпатах еще со времен Средневековья. Больше не живут. Всех вырезали вместе с поляками в 1944 г., когда Волынская резня докатилась до Прикарпатья.

В селе Куты были смешанные семьи. У поляка Франциска Березовского была жена украинка. А у жены — племянник-бандеровец. Франциску Березовскому отрубили голову, положили на тарелку и преподнесли жене в «подарок». Преподнес её же племянник. После этих издевательств женщина сошла с ума. Подстрекательством к резне среди бандеровцев занимался местный священник-униат.

Все перечисленное выше — Волынская резня, один из эпизодов . Что такое Волынская резня? — Это этническая чистка Западной Украины от не-украинцев в 1943-44 гг. Главным образом резали поляков (их было больше всего), ну и остальных до кучи. Проводили чистку боевики из Украинской Повстанческой армии (УПА). Их так и называли — резуны. Зачем? А зачем незалежной Украине жители не-украинской национальности?

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