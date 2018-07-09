Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поруганную Рыбкой честь олигарха Дерипаски оценили всего в миллион

Опубликовано 09.07.2018 в разделе комментариев 0

либералы олигархат рыбкагейт
Поруганную Рыбкой честь олигарха Дерипаски оценили всего в миллион

Усть-Лабинский районный суд (Краснодарский край) удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников. Иск к Вашукевич и Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. 

"С обоих ответчиков взыскано по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, суд обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем", - сказал он. 

Таким образом, иск удовлетворен частично. Защита миллиардера требовала с ответчиков, в общей сложности, два миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника председателя суда Оксану Шарейко. 

Суд состоялся сегодня, 9 июля. Адвокат уточнил, что Дерипаска не присутствовал на суде. 

Бизнесмен подал иск против секс-гуру Алекса Лесли и его верной спутницы Насти Рыбки в феврале из-за публикации материалов о его частной жизни без разрешения. 

8 февраля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материал, из которого следует, что зампред правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Навальный, в частности, продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram Насти Рыбки, и сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению Навального, Дерипаска давал Приходько взятки. 

Представитель олигарха отмечал, что поданный им иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, который вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы выносить частную жизнь Олега Дерипаски в публичное поле, делая ее объектом обывательского интереса. По словам представителя бизнесмена, Навальный, по сути, перепродал краденую информацию. 7 февраля Роскомнадзор потребовал от целого ряда изданий удалить размещенные в новостях фотографии и видео с Приходько и Дерипаской.

От редакции: Смотрите-ка, как "фишка легла" удачно для правящего класса, для олигархов после победы российской сборной над испанской! Прямо всем олигархам амнистия - и не просто амнистия (как вышло у Сулеймана Керимова во Франции), а ещё и "пруха", как они сами выражаются. И чубайсовского "наниста" Горькова выпустили на свободу, хотя подозрений в хищении ста миллионов рублей с него не сняли, однако сочли что никуда он не убежит (почему-то - или "нанисты" просто "занесли" куда нужно). А в случае дерипаскином Фемида сырьевой империи, что характерно, не пошла против воли вершителей судеб пролетариата и хранителей морали имперской - не сочла само по себе поведение Дерипаски и Приходько на яхте сколько-нибудь зазорным, а вот обнародование некоторых эпизодов из их "прайваси" - сочла унижающим достоинство достойнейших граждан РФ.

Так что придётся и без того стеснённой в средствах узнице заморского правосудия Рыбке и покровителю её Лесли раскошеливаться. Из каких платить будут они с Лесли накоплений - не так важно, может, и "Сколково", и Вексельберг помогут. Главное - моральный облик олигархата полностью очищен от наветов и подозрений. Святее бывают только схимники и старцы - кторым олигархат, конечно же, теперь не поскупится понастроить в тех благодатных и хлеборобных краях храмов, даром что суд проходил в церковно-славянский (неизвестно, правда, с каких пор ставший едва ли не государственным) День семьи и верности.  

Д.Ч.

Материалы по теме:

В Карелии закрывают детские сады: оптимизация! 

Безгрешный олигарх и сенатор Керимов осчастливил родину своим возвращением

Михаил Делягин: Возможный христианский подвиг самопожертвования российских футболистов

Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера "Роснано", похитившего сотни миллионов рублей 

Думаки раскрыли, что им нечего терять в пенсионной реформе: 388 тысяч зарплаты и почти 50 пенсии 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Михаил Делягин: Возможный христианский подвиг самопожертвования российских футболистов
Михаил Делягин: Возможный христианский подвиг само...
09.07.2018
Юрий Мухин: Делократия и бюрократия
Юрий Мухин: Делократия и бюрократия
07.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Прилепин передумал лично устанавливать путинский триколор в Киеве (1)
Торгово воюя с США китайцы не переходят на личности (0)
Поруганную Рыбкой честь олигарха Дерипаски оценили всего в миллион (0)
Анджей Дуда назвал "подвиги героев УПА" на Волыни как должно, но с националистическим озлоблением (12)
Митинги против повышения пенсионного возраста проходят уже с превышением лимита участников (3)
В Хомсе сбит израильский военный самолёт (5)
Социология давно указывает на социальную нестабильность режима (20)
Желание спортивно-политического поражения режима (11)
Михаил Делягин: Возможный христианский подвиг самопожертвования российских футболистов (6)
Будет ли Путин извиняться перед лидером Хорватии Колиндой? (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Угадайка
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад сообщают
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опять об Украине
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Балканизация Китая - это наиболее взрывоопасная вещь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss