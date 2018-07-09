Поруганную Рыбкой честь олигарха Дерипаски оценили всего в миллион

Усть-Лабинский районный суд (Краснодарский край) удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников. Иск к Вашукевич и Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.

"С обоих ответчиков взыскано по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, суд обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем", - сказал он.

Таким образом, иск удовлетворен частично. Защита миллиардера требовала с ответчиков, в общей сложности, два миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника председателя суда Оксану Шарейко.

Суд состоялся сегодня, 9 июля. Адвокат уточнил, что Дерипаска не присутствовал на суде.

Бизнесмен подал иск против секс-гуру Алекса Лесли и его верной спутницы Насти Рыбки в феврале из-за публикации материалов о его частной жизни без разрешения.

8 февраля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материал, из которого следует, что зампред правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Навальный, в частности, продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram Насти Рыбки, и сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению Навального, Дерипаска давал Приходько взятки.

Представитель олигарха отмечал, что поданный им иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, который вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы выносить частную жизнь Олега Дерипаски в публичное поле, делая ее объектом обывательского интереса. По словам представителя бизнесмена, Навальный, по сути, перепродал краденую информацию. 7 февраля Роскомнадзор потребовал от целого ряда изданий удалить размещенные в новостях фотографии и видео с Приходько и Дерипаской.

От редакции: Смотрите-ка, как "фишка легла" удачно для правящего класса, для олигархов после победы российской сборной над испанской! Прямо всем олигархам амнистия - и не просто амнистия (как вышло у Сулеймана Керимова во Франции), а ещё и "пруха", как они сами выражаются. И чубайсовского "наниста" Горькова выпустили на свободу, хотя подозрений в хищении ста миллионов рублей с него не сняли, однако сочли что никуда он не убежит (почему-то - или "нанисты" просто "занесли" куда нужно). А в случае дерипаскином Фемида сырьевой империи, что характерно, не пошла против воли вершителей судеб пролетариата и хранителей морали имперской - не сочла само по себе поведение Дерипаски и Приходько на яхте сколько-нибудь зазорным, а вот обнародование некоторых эпизодов из их "прайваси" - сочла унижающим достоинство достойнейших граждан РФ.

Так что придётся и без того стеснённой в средствах узнице заморского правосудия Рыбке и покровителю её Лесли раскошеливаться. Из каких платить будут они с Лесли накоплений - не так важно, может, и "Сколково", и Вексельберг помогут. Главное - моральный облик олигархата полностью очищен от наветов и подозрений. Святее бывают только схимники и старцы - кторым олигархат, конечно же, теперь не поскупится понастроить в тех благодатных и хлеборобных краях храмов, даром что суд проходил в церковно-славянский (неизвестно, правда, с каких пор ставший едва ли не государственным) День семьи и верности.

Д.Ч.

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