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Московский листок

Торгово воюя с США китайцы не переходят на личности

Опубликовано 09.07.2018 в разделе комментариев 0

сша кризис торговля кнр протекционизм
Торгово воюя с США китайцы не переходят на личности

Правительство Китая направило государственным СМИ распоряжение не выступать с резкой критикой президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Власти попросили не прибегать к агрессивным выражениям по отношению к Трампу, заявил источник издания. 

Несмотря на критику торговой политики Белого дома, китайские чиновники и государственные СМИ до сих пор не возлагали вину лично на американского лидера и чиновников из его окружения, говорится в статье. По версии источников, китайская сторона стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с Трампом и осложнения переговоров по урегулированию ситуации. 

Как отметил эксперт по дипломатии Китая из австралийского Мельбурнского университета Соу Кеат Ток, слова которого приводит South China Morning Post, поскольку риторика Трампа сосредоточена на торговой войне вместо критики Си Цзиньпина, китайский лидер в свою очередь воздерживается от выпадов против президента США. 

Сдерживание государственных СМИ важно, чтобы некоторые энергичные журналисты не упоминали Трампа в негативном ключе в своих репортажах. Пресса не должна критиковать лично Трампа, но следует находиться в рамках государственной политики, указал собеседник газеты. 

Сообщается, что китайские власти рекомендуют прессе воздержаться от грубых выражений в отношении Трампа, чтобы не превращать противостояние двух стран в "войну взаимных оскорблений". 

В то же время еще два источника издания в государственных СМИ сообщили, что они не получали никаких инструкций по поводу освещения торговой войны. 

На прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на ввоз ряда китайских товаров на сумму 34 млрд долларов. В ближайшее время американские власти планируют наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов. 

В американской администрации объяснили необходимость принятия таких мер устранением ежегодного дисбаланса в торговле с КНР, составляющего около 500 млрд долларов. Решение Вашингтона вызвало крайне негативную реакцию китайского правительства, которое сразу же сообщило, что США нарушили нормы ВТО и дали начало самой большой по объему торговой войне в истории экономики. 

Трамп объявил в середине июня, что в связи с "кражей американской интеллектуальной собственности и технологий", а также из-за "несправедливой торговой политики" КНР США введут 25-процентные пошлины в отношении товаров из Китая на сумму 50 млрд долларов. С 6 июля новые меры распространились на китайскую продукцию и услуги стоимостью 34 млрд долларов. В ответ Китай ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. Между тем Вашингтон готовится ввести аналогичные денежные сборы применительно к еще более чем 280 наименованиям китайских товаров на сумму 16 млрд долларов.

- Восточная дипломатичность! - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - причём поведение китайцев, изобретателей дипломатии, не отличается тут от поведения их товарищей из КНДР: напомню, после того как Трамп демонстративно отказался от встречи с лидером КНДР, республика не стала забрасывать ни его, ни США оскорблениями, а напротив заверила что её намерения проводить переговоры остаются прежними, и вот, как ни странно, сработал именно их, самых терпеливых из когда-либо имевших дипломатические отношения с США, вариант. И встреча состоялась, и Трамп остался довольным - правда, они в КНДР тоже не лыком шитые, "Хвасоны" уничтожать не спешат, но и это с умом сопряжено... Вероятно, и КНР, во многом являясь по-прежнему зависимой от "поставок" США и ЕС заказов рабочему классу своему, по-прежнему небогатому и жаждущему любой работы, - надеется на преодоление разногласий "войны", то есть торгового обмена санкциями - только вот Тармп прёт как паровоз со своим протекционизмом, обещанным ещё перед выборами... 



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