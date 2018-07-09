Прилепин передумал лично устанавливать путинский триколор в Киеве

Писатель Захар Прилепин в июле уходит с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он заявил родной «Свободной прессе».

Прилепин отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат».

«Да и мне пора честь знать — и в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать», — рассказал он.

От редакции: Два года - без каких-либо зримых перемен на линии фронта (то есть, пардон, соприкосновения), но зато с каким пиар-профитом! Даже либеральные дамы восторженно заахали, а старик Юзефович чуть не прослезился: за отечество встали лучшие умы и таланты нового реализма... Однако ни наступления, ни обещанных "ответок" (за Мозгового и Мамая) за этот период "боевой славы" замечено не было, а вот сам писатель был не раз замечен не в окопах, а в ресторанах всё той же первопрестольной, где обитает и "мой президент", с которым было объявлено "временное перемирие".

Надо полагать, и оно принесло все возможные плоды, после чего можно уже не притворяться фронтовиком, являясь по сути гражданским. Забавный эпизод, коего я был случайным свидетелем: в Москве открывалась выставка графических работ одной из восторженных дам, выставка, целиком посвящённая Донбассу и Прилепину, приехали телекамеры, но Захар заявил художнице, что его Захарченко не отпускает и осуждает явления "на гражданке". Хотя и до и после - в Москве показывался... Скромность? Вряд ли. Продуманная пиар-стратегия. У которой тоже обнаружился срок годности, и как-то интерес пообмяк, и выборная кампания мэрская приспела.

Дмитрий Чёрный, гражданский