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Московский листок

Откуда черпают роскошь члены правления Пенсионного Фонда, миллионеры и мультимиллионеры?

Опубликовано 09.07.2018 автором Алексей Николаев в разделе комментариев 0

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Откуда черпают роскошь члены правления Пенсионного Фонда, миллионеры и мультимиллионеры?

Декларации о доходах руководителей Пенсионного фонда России за 2017 год появились очень не вовремя. Власть с экрана убеждает население в необходимости работать до гробовой доски, потому что иначе не хватит денег даже нынешним пенсионерам, а уж будущим - и подавно.

Аргументы чудесные: министр здравоохранения говорит, что труд на старости лет продлевает жизнь, а министр труда утверждает, что теоретическая продолжительность жизни человека может достигать… 150 - 200 лет, и к этому надо стремиться.

Народ возмущен: ни одна тема не вызывала в обществе такого резонанса за последние двадцать лет, с августовского дефолта 1998 года, как предстоящее повышение пенсионного возраста. И тут - на тебе, такая "подстава": эти самые декларации. Если их изучить, можно решить, что никакого дефицита бюджета в Пенсионном фонде как не было, так и нет. Уж слишком кучеряво руководители этого фонда живут.

К разнице в доходах между обычными гражданами и чиновниками все давно привыкли. Мы ведь знаем: чиновник сейчас - хозяин страны, а гражданин - так, мелкая букашка. Но Пенсионный фонд - организация особая. При среднем размере пенсий по России в 14 тысяч руководители ПФР должны соблюдать хотя бы видимость приличия. Хотя бы видимость совестливости. Но куда там… 

Антон Дроздов, председатель Пенсионного фонда РФ. Официальный доход за год - 3 940 107 рублей. В личной собственности - три земельных участка, два жилых дома. На жену записаны «Мерседес» и «Лексус», в пользовании семьи из трех человек, включая несовершеннолетнего ребенка, - семикомнатная (!) квартира площадью 335 квадратных метров и дача. Дроздов занимает должность с июля 2008 года, то есть ровно десять лет. И еще может столько же просидеть, и даже больше, - до тех пор, пока не наступит пенсия по новому стилю (сейчас руководителю Пенсионного фонда всего ничего - 53 года). 

Николай Козлов, заместитель председателя Пенсионного фонда РФ. Личный годовой доход - 9 241 766 рублей, доход жены - 16 357 910. В собственности у Козлова - три квартиры, у жены - еще одна, четвертая. И еще есть маленькая дача, находящаяся в совместной собственности, - всего 198 квадратных метров. Но тут важен не метраж - важна дислокация. Дача (в декларации именно такое слово и употреблено!) находится на Кипре. В остальном - всё как у людей. «Лексус», «Тойота RAV4» - разумеется, в собственности жены. 

Павел Хрипунов, начальник Департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда РФ. Доход за год - 18 953 013 рублей. Но официально большая часть этой суммы - заем на новую квартиру. То есть предполагается, что, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, господин Хрипунов сможет исправно выплачивать и основную сумму займа, и проценты по нему. И это при том, что ему нужно содержать супругу, которая, судя по декларации, не работает, и трех несовершеннолетних детей. А еще - достроить дом в 310 квадратных метров (он оформлен на жену). Ну и конечно, оплачивать бензин для собственного «Кадиллака» и «Инфинити», записанного на супругу. Заем + проценты + жена и трое детей + стройка дома + бензин для двух иномарок + еда какая-никакая + услуги ЖКХ. И всё - на одну зарплату. Вот бы всем такого оптимизма! 

Илья Елисеев, Начальник Административно-хозяйственного департамента Пенсионного фонда РФ. Любитель быстрой езды. Автопарк впечатляет: «Инфинити» QX56 (средняя цена 2,8 миллиона рублей), мотоцикл Хонда GL 1800 (средняя стоимость на рынке - 1,6 миллиона) и гидроцикл Sea-Doo (в зависимости от модели - от 1,5 до 2,5 миллионов). И еще «Мерседес» С-200 (средняя стоимость - 2,8 миллиона), записанный на жену. Вот теперь представьте: вы - Илья Елисеев, ваш доход за 2017 год - 2 603 226 рублей. Что нужно придумать, чтобы приобрести весь этот замечательный автопарк общей стоимостью примерно 9 миллионов?

Михаил Бородин, заместитель начальника Департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда РФ. Транспортное средство - морская моторная яхта DELPHIA 1350. Габариты: длина - 13 метров, ширина - 4 метра, то есть площадь - 52 квадратных метра, это как двухкомнатная квартира эконом-класса. Средняя стоимость яхты этой марки - 140 тысяч евро (в рублях по курсу - 10,3 миллиона). Официальный задекларированный доход Бородина за 2017 год - 1 091 597 рублей.

Думаю, у нас с вами - общие чувства по поводу вышеназванных цифр. И это не зависть, это - презрение. Бюджет Пенсионного фонда формируется из взносов, которые делают работодатели от лица работников. То есть все эти яхты, машины, гидроциклы и семикомнатные квартиры куплены в определенном смысле на наши с вами деньги. Это всё равно если бы мы все вместе пошли в автосалон, купили «Лексусы», «Инфинити» и «Кадиллаки» - и подарили их господину Дроздову и компании. 

Правительство обещает в следующем году увеличить пенсии на 1 тысячу рублей. Значит, средняя пенсия в России с 14 тысяч увеличится до 15-ти. А управленческий состав Пенсионного фонда себе еще в 2017-м всё повысил.

Задекларированный доход 186 членов правления ПФР, работников дирекции и ревизионной комиссии составил 506 миллионов рублей. Это на 32 миллиона больше, чем в 2016 году.

Какое все-таки счастье для чиновников, что у нас - не КНР… 

От редакции: Столь шикарную жизнь топ-менеджеребцы ПФР, наверное, "заработали" непосильным трудом - и Счётная палата под командованием Кудрина достаточно развёрнуто сможет обосновать всю эту роскошь. Однако нам сейчас интересно совсем другое: на сам ли ПФР не в переносном смысле, а непосредственно является той самой кубышкой, из которой топ-менеджеребцы назначают себе "зарплаты", хотя заработать столько просто невозможно - это больше похоже на воровство...

Так, может, захотелось продлить эту сладкую жизнь? А поскольку расплачиваться после реформы со многими, если не со всеми, пенсионерами сырьевой империи уже не придётся, ведь помрут-то раньше, не имея комфорта, как в правлении ПФР - так и сейчас уже "гуляем на свои", - а, господа, Бородины, Елисеевы, Хрипуновы, Козловы и Дроздовы? Сколько вас ещё там в правлении ПФР -180?.. Хорошо бы перечислить все фамилии и все доходы, но мы уж ограничимся форматом новостной заметки.

Д.Ч.

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