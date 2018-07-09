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Московский листок

На митингах противников пенсионной реформы зазвучали требования отставки председателя правительства

Опубликовано 09.07.2018 автором Андрей Померанцев в разделе комментариев 5

коррупция медведев либералы реформа правительство пенсионеры
На митингах противников пенсионной реформы зазвучали требования отставки председателя правительства

В прошедшие выходные 7 и 8 июля в двух городах воронежской области Борисоглебске и Семилуках начались массовые акции протеста против пенсионной реформы, цен на бензин, повышения налогов и местных проблем. В резолюцию митинга в Семилуках собравшиеся включили пункт с требованием отставки председателя правительства. А в Борисоглебске включили пункт с требованием уволить начальника территориального отдела ФСБ России по Воронежской области Архипова Александра Владимировича за бездействие в вопросе принятия надлежащих мер по пресечению бандитизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области, выразившемся в покушении 06.03.2018 года на семью депутата Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области, руководителя фракции КПРФ в Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинина.

Примечательно, что и в Семилуках остаются до сих пор нераскрытыми попытки покушения на 1 секретаря райкома Вадима Макеева.

Напоминаю, что в Воронеже митинг состоится 18 июля в парке "Южный" в 18:00.

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Всего комментариев к статье: 5
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Перерастет ли блеяние в рык?
Заинтересованный написал 09.07.2018 19:49
Каковы цели войны? Захват территорий, богатств, ресурсов, установление оккупационной администрации, часто геноцид и этноцид и т.д., нет? Армия, спецслужбы и т.д., должны защищать государство и страну (Отечество в виде своего народа, территорий и акваторий, ресурсов и т.д.)? Защитили спец. службы и армия (к стати являющиеся частью государства) СССР, его территории, акватории и т.д.? Имеем мы сегодня уже свежий опыт, при РФ, не только сдачи территорий и акваторий, но и ресурсов, например посмотрев спутниковые снимки вырубки тайги, на территории Сибири и Дальнего Востока, осуществляемых на сданных китайцам (иногда через подставных лиц) территориях? Является тайга национальным богатством, ресурсами? А распродажа нефти и газа сырьем и распределение доходов с одновременным, по сути блокированием (через создание тех же условий) нац. производств и идет ли это на пользу иностранцам в большей степени? Достигают ли целей войны иностранные государства без прямого огневого контакта? Сокращение больниц и школ, социалки, доходов и т.д., не признак ли геноцида в том числе социального? Защитили, армия и спец.службы, территории, акватории, ресурсы интересы народа? Подавляют ли спец. службы людей, выступающих против всего выше описанного? Чиновники - люди? Чиновники, составная часть машины подавления - государства? Исходя
из выше описанного, кум является государство и его составная часть - чиновничество по отношению к стране, большинству народа и т.д.? Бизнесмены и не только (начиная с черных рубщиков, водителей и т.д.) принимают участие в выше описанном? А кто у нас предатели и какова их величина? Есть вопросы еще интересней! Навязываемая цифровая экономика (электронный конц. лагерь) в т.ч. Грефом , не описаны в Библии и других религиозных источниках? Кем являются организаторы, исполнители и покорившиеся по отношению к Творцу и по отношению к его антиподу? Но ведь и выбор и шанс, Творец обещал! Так вот, не мало ли требований, не обрезаны ли они, не узки ли? Не блеяние ли это идущих на убой, а не рык перед атакой?
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(без названия)
Яню написал 09.07.2018 19:10
Не председателя правительства- марионетку Путина надо сажать, а самого бандита- Президента!
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dimon - П`шел ВОН!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 09.07.2018 19:01
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
dimon - П`шел ВОН!ВОН!ВОН -
Звучит в Росcии - со ВСЕХ сторон!
``````
"власть" России = ВРАГ России!!!
``````
Т.Н."ед-ро" - политический ПАРАЗИТ
который на "шее" у России сидит!
Этот ПАРАЗИТ - России ВРЕДИТ!
``````
Ну а КТО "козырнОЙ" чувак...
который этой СВОРОЮ руководит...
И...Кто Тот...кто этим ШКЕТОМ и
сворою - по ЦУ рулит...?!!!
[где Он...паХАН ихний сидит...?]
` ` ` ` `
ДОЛОЙ - Преступно-коррупционный,
НЫНЕшний - ПРАВЯЩИЙ "гной"!!!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-7-18.
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(без названия)
Чпок написал 09.07.2018 18:31
Всех нагонять надо , включая галерного . Не оправдали ...
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(без названия)
Юня написал 09.07.2018 18:29
Под суд министров капиталистов. олигархический компрдорский режим обнаглел, берегов нет.
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