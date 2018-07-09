На митингах противников пенсионной реформы зазвучали требования отставки председателя правительства

В прошедшие выходные 7 и 8 июля в двух городах воронежской области Борисоглебске и Семилуках начались массовые акции протеста против пенсионной реформы, цен на бензин, повышения налогов и местных проблем. В резолюцию митинга в Семилуках собравшиеся включили пункт с требованием отставки председателя правительства. А в Борисоглебске включили пункт с требованием уволить начальника территориального отдела ФСБ России по Воронежской области Архипова Александра Владимировича за бездействие в вопросе принятия надлежащих мер по пресечению бандитизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области, выразившемся в покушении 06.03.2018 года на семью депутата Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области, руководителя фракции КПРФ в Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинина.
Примечательно, что и в Семилуках остаются до сих пор нераскрытыми попытки покушения на 1 секретаря райкома Вадима Макеева.
Напоминаю, что в Воронеже митинг состоится 18 июля в парке "Южный" в 18:00.
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Заинтересованный написал 09.07.2018 19:49
из выше описанного, кум является государство и его составная часть - чиновничество по отношению к стране, большинству народа и т.д.? Бизнесмены и не только (начиная с черных рубщиков, водителей и т.д.) принимают участие в выше описанном? А кто у нас предатели и какова их величина? Есть вопросы еще интересней! Навязываемая цифровая экономика (электронный конц. лагерь) в т.ч. Грефом , не описаны в Библии и других религиозных источниках? Кем являются организаторы, исполнители и покорившиеся по отношению к Творцу и по отношению к его антиподу? Но ведь и выбор и шанс, Творец обещал! Так вот, не мало ли требований, не обрезаны ли они, не узки ли? Не блеяние ли это идущих на убой, а не рык перед атакой?
Яню написал 09.07.2018 19:10
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 09.07.2018 19:01
dimon - П`шел ВОН!ВОН!ВОН -
Звучит в Росcии - со ВСЕХ сторон!
``````
"власть" России = ВРАГ России!!!
``````
Т.Н."ед-ро" - политический ПАРАЗИТ
который на "шее" у России сидит!
Этот ПАРАЗИТ - России ВРЕДИТ!
``````
Ну а КТО "козырнОЙ" чувак...
который этой СВОРОЮ руководит...
И...Кто Тот...кто этим ШКЕТОМ и
сворою - по ЦУ рулит...?!!!
[где Он...паХАН ихний сидит...?]
` ` ` ` `
ДОЛОЙ - Преступно-коррупционный,
НЫНЕшний - ПРАВЯЩИЙ "гной"!!!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-7-18.
Чпок написал 09.07.2018 18:31
Юня написал 09.07.2018 18:29