На митингах противников пенсионной реформы зазвучали требования отставки председателя правительства

В прошедшие выходные 7 и 8 июля в двух городах воронежской области Борисоглебске и Семилуках начались массовые акции протеста против пенсионной реформы, цен на бензин, повышения налогов и местных проблем. В резолюцию митинга в Семилуках собравшиеся включили пункт с требованием отставки председателя правительства. А в Борисоглебске включили пункт с требованием уволить начальника территориального отдела ФСБ России по Воронежской области Архипова Александра Владимировича за бездействие в вопросе принятия надлежащих мер по пресечению бандитизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области, выразившемся в покушении 06.03.2018 года на семью депутата Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области, руководителя фракции КПРФ в Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинина.

Примечательно, что и в Семилуках остаются до сих пор нераскрытыми попытки покушения на 1 секретаря райкома Вадима Макеева.

Напоминаю, что в Воронеже митинг состоится 18 июля в парке "Южный" в 18:00.

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