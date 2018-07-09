Патриоты "Франции для французов" могут распустить свою партию без господдержки

Французская правая оппозиционная партия «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт») может исчезнуть в августе 2018 года из-за решения суда о блокировке государственного финансирования в €2 млн, заявила ее глава Марин Ле Пен в эфире BFMTV.

Соответствующее решение, которое, по словам Ле Пен, было принято на основе статьи, позволяющей конфисковать прибыль от наркотиков, привело к аресту полученных партией государственных дотаций по делу об их растрате. «Это решение приведет к смерти «Национального объединения» к концу августа, так как после того, как мы заплатим нашим сотрудникам в конце июля, нам нечем будет платить в конце августа», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что отныне ее партия не может напечатать «ни единой листовки и брошюры». В своем Twitter Ле Пен написала, что суд своим решением также нарушил принцип презумпции невиновности.

Ле Пен обвиняют в растрате средств Европарламента через выплаты своим помощникам, которые суд и обязал вернуть - €320 тыс.

Кроме того, сообщает Le Monde, по мнению суда, растраты велись также с помощью фиктивного трудоустройства. В качестве обеспечительных мер был арестован практически годовой бюджет партии.

Отметим, что точно такие же проблемы могут испытать на себе любые парламентские оппозиционые партии в РФ.

В 2016-м парламентские партии пополняли от 43 до 63% своего бюджета за счет государства.

Согласно российскому законодательству, госфинансирование получают партии, набравшие больше 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму. До 2006 года государство платило от одного до 3,6 рубля за голос, с января 2006 года эта сумма составляла пять рублей за голос, с 2009 года - стала равна 20 рублям за голос, с 2012-го выплачивали по 50 рублей. В 2015 году сумма выросла до 110 рублей, а в 2016-м она увеличилась до 152 рублей за голос. Партии, выдвинувшие кандидата, набравшего не менее 3% на президентских выборах, получают единоразовую выплату в течение года (20 рублей за голос).

ЛДПР в 2017 году получила около 1,09 миллиарда рублей, что в два раза меньше финансирования за год до этого. Средства из госбюджета составили 97% дохода партии. По сведениям РБК, это рекордный показатель для парламентских партий. В 2005 - 2016 годах "бюджетная" составляющая ЛДПР насчитывала от 4 до 75% от всех ее доходов. В предвыборном 2011 году ЛДПР существовала практически только на пожертвования (83% всех доходов партии). В 2013 - 2014 годах пожертвования составляли более половины бюджета партии.

КПРФ в прошлом году получила 1,3 миллиарда рублей (в 1,7 раза меньше, чем в 2016-м). Средства госбюджета составили 80% доходов партии. От значительной зависимости от этих денег за последние семь лет партия избавлялась только в предвыборные 2011-й и 2016 годы.

Так что, как бы КПРФ сейчас не агитировала свой электорат выходить на народный референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, как только повестка митингов коснётся легитимности путинского режима, все функционеры КПРФ получат из ЦК сигнал сворачивать протесты, потому что КПРФ - за Путина (не даром же Зюганов ему целую книгу посвятил), за своего благодетеля, и без госфинансирования партия не просуществует и месяца - они же там в ЦК жрать и роскошествовать привыкли так, что им назад, на партвзносы никак не вернуть своё довольство.

Новость по теме:

Думаки партийного происхождения насквозь пропитались кремлёвским финансированием