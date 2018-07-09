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Московский листок

Агитация за Собянина в разгаре: сносят бревенчатую часть усадьбы Шибаева

Опубликовано 09.07.2018 в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин
Агитация за Собянина в разгаре: сносят бревенчатую часть усадьбы Шибаева

В Москве на Новой Басманной улице, 23А, строение 7 начали сносить деревянный дом начала XX века, сообщил в своем Facebook координатор градозащитного движения "Архнадзор" Андрей Новичков. По его словам, это нарушение федерального закона, так как работы ведутся на территории объекта культурного наследия регионального значения - усадьбы Шибаева. 

"На территории памятника запрещено проведение любых строительных работ, за исключением работ по сохранению историко-градостроительной среды", - уточнил Новичков. По его данным, на стройплощадке нет никаких документов на снос, экскаваторы ломают фасадные стены. Градозащитники сообщили о происходящем полиции, Мосгорнаследию и главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину.

Несколько лет назад Москва едва не утратила и саму усадьбу Шибаевых на Новой Басманной из-за ее аварийного состояния. Как писала "Российская газета", многие детали фасадов и интерьеров были утрачены во время многочисленных изменений функций здания. В 2016 году усадьбу отреставрировали. 

В ходе работ выяснилось, что автором реконструкции XIX века, полностью изменившей усадьбу, был известный русский архитектор Александр Каминский, построивший здание Московской биржи на Ильинке, Третьяковский проезд и другие известные сооружения. При нем усадьба приобрела многоцветный фасад в псевдорусском стиле. Сообщалось, что после реставрации москвичи смогут посещать усадьбу Шибаевых "как минимум два раза в дни культурного наследия".

Отметим, что "мундиальный наркоз" позволил не только буквально каждый день федеральной власти реализовывать либеральные новшества (НДС, госпошлины на загранпаспорта и права, повышение пенсионного возраста), но и московским властям дал такой карт-бланш, что по количеству шумных сносов июнь-июль затмят и прошлый и позапрошлый годы. Которые тоже не были спокойными: снос ДК им. Серафимовича один чего только стоил... А нынешний, 2018-й: гигантские каврталы дворянских имений прямо напротив Кремля, через Москву-реку. Не исключено, что сносы курирует Роснефть - хочет расширить своё ареал обитания до Британского посольства. Тем временем варварски, с уничтожением оригинальной планировки и интерьеров между Гранатным переулком и Малой Никитской "реставрируется" путём частичного сноса усадьба Долгоруковых-Бобринских.

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