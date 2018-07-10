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Московский листок

Пенсионный возраст можно не поднимать!

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 0

Учредитель обувного концерна «RalfRinger» и член Федерального совета Партии Дела Андрей Бережной – о бездарной пенсионной «реформе». Ответы на вопросы Максима Калашникова.



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