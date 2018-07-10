В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Анатолий Баранов, журналист, главред Открытой электронной газеты Форум.мск, и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.
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Анатолий Баранов: на Украине с удовольствием уничтожали не только евреев и комиссаров, но и поляков, армян
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Victor написал 10.07.2018 01:23
По сравнению с ритуальными массовыми убийствами СВОИХ: убийства всех прочих крайне незначительны.
так то оно было... написал 10.07.2018 01:11
в 1947 году ,тогдашней Чехословакией и Польшей, была проведена совместная войсковая операция против укронацистких бандеровских банд,терроризирующих приграничные села и массово убивающих мирное население.
Приказ был - бандеровскую нечисть в плен не брать,только уничтожение!
за зверства,ублюдочную бандерню, ненавидело все население...
так что счет к укронацистким убийцам, есть у всех соседей бандеровской украины!
после разгрома укронацисткой эсэсовской дивизии "галичина" красной армией,немцы стали применять укронацистов только в карательных операциях против мирного населения.своими зверствами укронацисты каратели "прославились" и в Сербии,куда немецкие хозяева направили бандеровских карателей наводить страх на мирное население..
кстати,в годы войны,украинских полицаев-карателей на Белоруссии мирное население, боялось больше чем эсесовцев!!