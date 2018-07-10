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Московский листок

Анатолий Баранов: на Украине с удовольствием уничтожали не только евреев и комиссаров, но и поляков, армян

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 2

В студии программы «На самом деле» агентства News Front были Анатолий Баранов, журналист, главред Открытой электронной газеты Форум.мск, и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.



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Всего комментариев к статье: 2
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укры с удовольствием мочат
Victor написал 10.07.2018 01:23
укров а кацапы-кацапов. Суммарно по официальным данным: порядка миллиона в год. СВОИХ. Абортами. Пропорция абортов к населению в укропии и кацапии примерно одинакова. Позитивное отношение к процессу со стороны до боли независимых журналистов: также одинаково.
По сравнению с ритуальными массовыми убийствами СВОИХ: убийства всех прочих крайне незначительны.
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(без названия)
так то оно было... написал 10.07.2018 01:11
укронацисты, с не меньшим удовольствием убивали и словаков!
в 1947 году ,тогдашней Чехословакией и Польшей, была проведена совместная войсковая операция против укронацистких бандеровских банд,терроризирующих приграничные села и массово убивающих мирное население.
Приказ был - бандеровскую нечисть в плен не брать,только уничтожение!
за зверства,ублюдочную бандерню, ненавидело все население...
так что счет к укронацистким убийцам, есть у всех соседей бандеровской украины!
после разгрома укронацисткой эсэсовской дивизии "галичина" красной армией,немцы стали применять укронацистов только в карательных операциях против мирного населения.своими зверствами укронацисты каратели "прославились" и в Сербии,куда немецкие хозяева направили бандеровских карателей наводить страх на мирное население..
кстати,в годы войны,украинских полицаев-карателей на Белоруссии мирное население, боялось больше чем эсесовцев!!
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Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
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