"Министры бегут из британского правительства"

Отставка министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона стала второй в кабинете министров Мэй на фоне разногласий по Brexit. Накануне из-за разногласий по Brexit свой пост покинул министр по вопросам выхода Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Разногласия возникли из-за документа, в котором перечислены договоренности по выходу из ЕС. В том числе в документе предполагалось создание зоны свободной торговли и формирование списка товаров, которые не должны будут подпасть под ограничения в будущем. Этот документ был разработан с учетом интересов жителей Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, но продолжающих активную торговлю с Ирландской республикой, которая останется в составе ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта министром иностранных дел королевства.

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Наверно, глава минздрава не лучшая замена шефу британской дипломатии. Похоже, скамейка запасных в кабинете Терезы Мэй совсем коротенькая. Не можем же мы предположить, что главой британского МИДа может быть вообще кто угодно? Значит, очереди на министреские кресла в Британии сегодня нет - вакантное место министра по делам выхода Британии из Евросоюза до сих пор вакантно. Ну, главу МИДа надо было найти поскорее - нашли...

Надо сказать, в РФ министры просто так не уходят. И как-то быстро находится замена, если отправили пинком под жопу в отставку, и даже если в тюрьму - тоже быстро находится.

А.Б.