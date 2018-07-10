Ловушка для еврейства, или Великая победа национал-демократии

Эта история является идеальным примером того, чем завершается любое стремление к юридическому закреплению традиции. Потому о ней и рассказываю.

С большим размахом и чувством в Израиле решили принять Основной (т.е. Конституционный) Закон о еврейском характере Государства Израиль [это - русский перевод страны, поскольку в ивритском оригинале названия нюанс - Мединат Исраэль - это Держава Израиля, т.е. потомков Иакова, внука Авраама].

Точнее, это закон - национальном характере государства. Так и называется - "Хок леом".

Он очень важен для антилиберальных сил, поскольку неизбежное в исторической перспективе принятие единой Конституции, отныне будет исходить из норм данного закона.

Поэтому либеральные и примкнувшие к ним левые (а также все иные антигосударственные правозащитные, смотрящие "Фокстрот") силы, исходя из формальной логики, заявляли, что главный постулат нового закона - лишь излагает суть провозглашённого 70 лет и 2 месяца назад государства Израиль как результата национального самоопределения еврейского народа.

Однако сиё уже содержится в основополагающем акте Израиля - "Декларации о Независимости" от 14 мая 1948 года (5 ияра 5708).

Однако правые сказали, что их на этой формальной мякине не проведёшь: декларации-шмекларации, а тут будет целый конституционный закон.

Правым очень хотелось получить бумагу о том, что евреи - главные. Но позиции других конституционных законов и Верховного суда Израиля этому противоречат.

И очень не хотелось официально вводить дискриминацию, чтобы не попасть под международные санкции. Поэтому стали ухищряться.

На самом деле, это - закон о том, что в Израиле политическую нацию образуют только евреи.

В этой связи отменяется государственный статус арабского языка.

Формулировка о равноправии граждан заменена на равноправие жителей.

Членам единицы местного самоуправления (община) разрешено запрещать легальное поселение в ней не устраивающих идеологически.

Ещё нюанс. Строго говоря, "Декларация Независимости" в своей последней редакции констатирует право еврейского народа на реализацию национального самоопределения на основе резолюции ГенАссамблеи ООН от 29.11.1947, т.е. по линии раздела Британской Подмандатной Палестины, не включает ни Иерусалима, ни северной Галилеи. А тут границы самоопределения расширяются на новые границы, включая весь Иерусалим и Голаны.

Но как то мало. Ведь всё это уже есть в израильском законодательстве.

Принимать конституционный закон только для того, чтобы назвать таковым государство, которое в новостях именуют не иначе, чем "еврейское" (особенно "Евроньюс"), было бы странно.

И вот - нашёлся повод для необходимого юридического закрепления: делается попытка обозначить, что традиционное еврейское право объявляется частью израильского законодательства там, где сегодня есть лакуны.

Таким образом Галаха хотят придать в израильском праве то формальное значение, которая должна играть практика Европейского суда по правам человека для Эрэфии.

Но в Израиле больше всего лакун в сфере гражданского состояния (семья, брак...).

Наверное, я первый ввожу в русский оборот выражение "иудео-шариат"...

Так, что когда у нас окончательно победят русские национал-демократы и начнут строить русское национальное государство, то в законодательстве неизбежны будут включения из "Домостроя"...

Для пущего закрепления идентичности...