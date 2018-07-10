Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Правительство РФ поддержало законопроект Госдумы, предусматривающий наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, передает Интерфакс.

"Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки", - говорится в заключении правительства.

Законопроект о поправках в КоАП предложила в конце мая группа депутатов от "Единой России". Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, которая гласит: "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 225 тысяч до 500 тысяч рублей".

В пояснительной записке отмечается, что повторное совершение такого правонарушения влечет за собой повышение административной ответственности - предусматривается наказание в административного ареста до 30 суток и штраф для юридических лиц до 1 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье".