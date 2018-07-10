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Московский листок

Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 1

Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Правительство РФ поддержало законопроект Госдумы, предусматривающий наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, передает Интерфакс.

"Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки", - говорится в заключении правительства.

Законопроект о поправках в КоАП предложила в конце мая группа депутатов от "Единой России". Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, которая гласит: "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 225 тысяч до 500 тысяч рублей".

В пояснительной записке отмечается, что повторное совершение такого правонарушения влечет за собой повышение административной ответственности - предусматривается наказание в административного ареста до 30 суток и штраф для юридических лиц до 1 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 10.07.2018 11:05
Плешивый гопник из питерской подворотни Путин, как раз и занимается вовлечением подростков в акции протеста, подкупая их выплатами детского пособия по паре долларов ежемесячно.
.
Когда эту плешивую пиндосскую марионетку отправят на скамью подсудимых Всероссийского трибунала.
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