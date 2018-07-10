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Московский листок

Экс-полпред президента Холманских, предлагавший "пороть оппозицию на кухне", возглавил совет директоров Уралвагонзавода

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 2

Экс-полпред президента Холманских, предлагавший "пороть оппозицию на кухне", возглавил совет директоров Уралвагонзавода

Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских назначен председателем совета директоров корпорации "Уралвагонзавод", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Да, предприятие подтверждает данную информацию", - сказала собеседница агентства.

Холманских работал начальником танкового цеха "Уралвагонзавода" до 2012 года. В декабре 2011 года в разгар волнений на Болотной площади в Москве он выступил на «прямой линии» с Владимиром Путиным с заявлением, что в случае необходимости может «с мужиками выйти и отстоять свою стабильность».

В мае 2012 года Холманских был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Во время президентской кампании стал доверенным лицом Путина.

На посту полпреда он запомнился острыми высказываниям в адрес критически настроенных к власти граждан, в том числе и политиков. В частности, он предлагал избавиться от "пятой колонны" в российской политике и "пороть оппозицию на кухне".

26 июня 2018 года президент Владимир Путин освободил Холманских от должности полпреда.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Иуда написал 10.07.2018 12:43
Получил свои 30 серебряников ...
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лайон написал 10.07.2018 12:25
От же ж м...ь!
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