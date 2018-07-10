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Московский листок

Парфюмерия и косметика подорожают в полтора раза из-за нового налога

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 0

Парфюмерия и косметика подорожают в полтора раза из-за нового налога

Минздрав РФ поддержал идею Минфина ввести акциз на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что новый налог в 523 рубля будет взиматься за литр безводного спирта и 107 рублей за 1 л денатурированного спирта. Изготовитель сможет получить налоговый вычет после того, как с помощью документов подтвердит, что сырье использовали на заводе.

Проект закона разработан по поручению президента Владимира Путина.

"Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз. Изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз", - ", - отметили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что к подорожанию парфюмерии и косметики взимание акцизов не приведет. Однако эксперты уверены в обратном. По словам исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, предлагаемый проект будет невыполним для большинства предприятий отрасли, так как потребует увеличения оборотного капитала в несколько раз. По подсчетам ассоциации, новые требования неминуемо приедут к подорожанию продукции как минимум в 1,5 раза.

 



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