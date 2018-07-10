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Московский листок

В Кремле испугались влияния пенсионной реформы на выборы в регионах

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 2

В Кремле испугались влияния пенсионной реформы на выборы в регионах

В администрации президента обеспокоены влиянием пенсионной реформы на результаты сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний, пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По мнению одного из собеседников издания, пенсионная реформа может спровоцировать выплеск недовольства. "Может включиться сигнальное голосование – люди придут голосовать не за кого-то, а против", - пояснил он.

По словам другого источника, на итоги выборов повлияет совокупность факторов в виде роста цен на бензин, увеличения НДС, а также введения налога для самозанятых. "Если, например, в августе, в разгар уборочной, случится скачок цен на топливо, то история будет совсем неприятная", - отметил он.

По мнению еще одного собеседника газеты, реформа сильнее ударит не по губернаторам, а по "Единой России" на выборах в парламент РФ. По его словам, губернаторы будут искать возможности для смягчения повестки. "Когда вы подбираетесь к кошельку и что-то оттуда забираете, не надо забывать туда что-то досыпать", - сказал источник, напомнив, что власти Москвы и Подмосковья уже ввели бесплатный проезд на электричках для пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан.

9 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, в 16 выберут законодательные собрания, в 12 региональных столицах – городские думы и в четырех – мэров.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 10.07.2018 11:59
вообще забили на выборы!!!!!ни шагу на участки!!!!!правительство,президента,депутатов -НА МЫЛО!!!!
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(без названия)
стоик1168 написал 10.07.2018 11:45
пожеланием сортирному Карлику сдохнуть мучительно в выгребной яме?
А сионистам-олигархам - вечно работать на урановых рудниках?
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