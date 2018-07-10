КПРФ получила здание в Москве в "награду" за неучастие в подмосковных протестах

Губернатор Подмосковья распорядился передать КПРФ в безвозмездную аренду на 25 лет бывшее здание регионального министерства потребительского рынка и услуг на улице Нагатинской в Москве, сообщает РБК.

Речь идет о идет о четырехэтажном строении площадью почти 1,4 тыс. кв. м., рыночная стоимость которого достигает 90 млн рублей. По данным компании Cushman&Wakefield, арендуемая площадь составит порядка 900 кв. м., годовая аренда которой обошлась бы в 10,8 млн руб. «Ставка капитализации для такого здания будет под 12%. Чтобы высчитать ориентировочную

По словам главы фракции КПРФ в Мособлдуме Николая Васильева, здание передается центральному комитету партии, в нем будет размещаться подмосковный комитет и "другие подразделения ЦК". По его словам, подмосковные коммунисты больше десяти лет добиваются, чтобы им выделили помещение. "Реальных движений все эти годы не было, что-то обещали, показывали. Сейчас появилось что-то реальное", - пояснил депутат.

Источник издания, близкий к подмосковным властям, сообщил, что пустующее здание бывшего министерства потребительского рынка и услуг пытались продать его на аукционе за 100 млн руб., но покупателя не нашли.

Издание отмечает, что новым сенатором от Подмосковья может стать коммунист Алексей Русских. При этом компартия не стала выдвигать в губернаторы директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который на президентских выборах получил в области 12,8% голосов.

По словам, директора по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александра Пожалова, КПРФ тесно сотрудничает с властями Подмосковья, а потому избирательная кампания «пройдет в достаточно партнерском ключе» для администрации Подмосковья и КПРФ. Передачу здания Пожалов назвал «наградой коммунистам» за отсутствие чрезмерного внимания в Подмосковье к протестной повестке, связанной с пенсионной реформой и закрытием мусорных полигонов.