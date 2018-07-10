Суд вернул вдове главаря "кущевской банды" миллионы долларов

Октябрьский районный суд Краснодара снял арест с 5,5 млн$, находящихся на банковском счету Анжелы-Марии Цапок - вдовы главаря "кущевской банды", сообщил РБК адвокат Максим Кошелев, представляющий интересы потерпевших от действий преступной группы.

Арест на имущество был наложен в 2010 году по просьбе следствия, посчитавшего, что все деньги и имущество являются общим капиталом преступного сообщества. Кроме того, предполагалось, что деньги и имущество будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.

Родственников жертв банды вердикт суда возмутил. Потерпевшая сторона будет обжаловать решение о разморозке 5,5 млн долларов.

Месяцем ранее уже был снят арест с части имущества Анжелы-Марии Цапок: жилого дома и автомобиля Porsche Panamera Turbo.

Напомним, что банда мужа Анжелы-Марии Цапок Сергея Цапка действовала с 1990-х в станице Кущевская Краснодарского края почти 20 лет. ОПГ была ликвидирована после того, как бандиты напали на дом кущевского фермера: они убили 12 человек, включая четырех детей, в том числе грудного ребенка. В 2013 году членов ОПГ признали виновными в этом убийстве и в ряде других преступлений. В пользу пострадавших было решено взыскать 300 млн руб.

В 2013 году лидер банды Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, спустя еще год он скончался в СИЗО.