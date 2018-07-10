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Московский листок

Эксперты подсчитали расходы России на одного болельщика ЧМ-2018

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 2

Эксперты подсчитали расходы России на одного болельщика ЧМ-2018

Аналитики международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE подсчитали, что на одного посетителя футбольных матчей ЧМ-2018 в России потрачено $4694. Болельщики российского чемпионата мира стали одними из самых дорогих болельщиков с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 году, пишут "Ведомости".

На предыдущем футбольном чемпионате, состоявшемся в Бразилии, расходы на одного болельщика без учета трат на инфраструктуру составили $1156. В ЮАР в 2010 году — $726, в Германии (2016) — $711.

Билет на финал ЧМ-2018 в России, который состоится в Москве 15 июля, стал почти недоступным для большей части населения страны. Средняя цена билета на финальный матч составляет 88% от среднемесячной заработной платы россиянина — $605.

К российскому чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 000 зрителей. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 116 млн. кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство и реконструкцию спортивных объектов к чемпионату, по подсчетам CBRE, составила $4,2 млрд.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Дранга написал 10.07.2018 14:21
А пенсионеры по мысли путлеровцев должны сдохнуть, чтобы не мешали хватать не свои деньги!
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(без названия)
стоик1169 написал 10.07.2018 14:20
Хорватам - Уважение, не смог их купить сортирный Карлик?
Моежет некоторых и купил, поэтому позор продлился?
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