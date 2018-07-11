А страны-то под нами нет!

В Челобитьево, на пересечении МКАД и Осташковского шоссе, средь бела дня сгорели два ангара со стройматериалами. Пять часов два вертолета и двадцать пожарных автомашин героически боролись с ветром, резво перебрасывавшим пламя на соседние строения, где от сильного огня полопались все стекла.

Ну, кого сейчас удивишь поджогами во имя расчистки пространства для возведения архитектурных «шедевров», дорогих чьим-то сердцам?! Жгут в Москве, жгут в Подмосковье,можно сказать вся страна горит!.…А мелькающие на ещё дымящихся пожарищах господа-офицеры крайне редко понимают, что такое технический паспорт на здание и чаще всего не ведают, что он является правоустанавливающим документом.

Вот права на автомашину – это служаке понятно.

И ещё ему понятно, что права не дают, а только берут.

В результате сплошь и рядом оказываются возможны подлинные чудеса типа случившегося в десятом апелляционном арбитражном суде. Там судья С.А.Коновалов признал права фирмы «Нью Пойнт» с Виргинских островов на земельный участок, неизвестно где расположенный и с неизвестными физическими границами. В суде представители «Нью-Пойнт» категорически воспротивились проведению экспертизы, которая бы уточнила границы владений. Но потребовали, чтобы производственный корпус, возведенный на приглянувшейся «вирджинцам» земле задолго до того ,как «Нью Пойнт» вылупилась на свет Божий, был бы снесен за счет его владельца. После чего процессуальные оппоненты вольны убираться на все четыре стороны.

С подобным «правоустанавливающим» документом можно хоть завтра же идти захватывать Кремль: «Вот у нас бумага из суда, что сооружение возведено на принадлежащем нам участке…и без согласования с нами!!»

Сочиненного судьей Коноваловым бесхитростного текста оказалось достаточно, чтобы не дожидаясь каких-либо апелляций толпа загорелых пролетариев приперлась ломать производственный корпус фирмы «Стройсервис»,позволяя себе возгласы, что мешающего им работать старого надоедалу(директора фирмы «Стройсервис» Евгения Фурсова) давно пора повесить.

Есть ли вина судьи в том, что ещё и запылали ангары со стройматериалами?!

Ведь именно он словно сказочный царь повелел: «Пойди не знаю куда! Забери себе то - не знаю что!»

Может быть, на Виргинских островах, где зарегистрирована «Нью Пойнт», в подконтрольной Лондону оффшорной зоне, дела только так и делаются, а мистер Коновалов просто берет пример у зарубежных коллег.

Но почему всё это должно интересовать нас с вами?!

Да хотя бы потому, что если ваш дом (или дача!) кому-то приглянулись – выдернуть землю из-под «голытьбы» проще пареной репы. Сосед оплатит чиновнику составление межевого плана, где ваша земля – уже не ваша…И всё произойдет как в повести Пушкина «Дубровский».Разве что никто в итоге не уйдет в леса партизанить, подобно пушкинскому герою. Забыли, как это происходит!

Когда подобные фокусы приобретают массовый характер и «лица коренной национальности» оказываются лишь наемными рабочими на земле, скупленной транснациональными корпорациями – остается лишь шаг до смены власти.

Может быть этого то и ждут, страстно ждут «аналитики», со страниц престижных изданий услужливо подсказывающие дедушке Дональду, что Россию несложно и относительно недорого купить. Нужно просто зайти в Москве на биржу и приобрести акции всех основных компаний, имеющиеся в свободном доступе.

Мол, это будет много дешевле, чем годами тратится на новые вооружения и обучение армий своих вассалов.

Евгений Фурсов, директор фирмы «Стройсервис», чьи ангары сгорели в Челобитьево, без малого месяц терпеливо ждал, пока его признают потерпевшим и предпримут хоть какие-то шаги по розыску возможных поджигателей .

Не дождался. И вынужден был обеспокоить главу следственного отдела мытищинского УВД С.А.Богданова, письменной просьбой уделить внимание тому, что именно сгорело и при каких обстоятельствах сгорело. Ведь прежде, чем огонь запылал, шесть лет шла судебная тяжба. С переменным успехом! И по приказу оппонентов Фурсова территорию производственной базы трижды захватывал отряд мордоворотов мордоворотов с Кавказа. Два раза захватчиков удаляли силами полиции, а вот на третий подвиг у доблестных слуг Закона, видимо, не хватило сил. Как физических, так и моральных!

Почему они должны трудиться вместо судьи Коновалова?!

А вместе с Фурсовым всё ещё ждут справедливости и законности двести профессионалов, когда-то работавшие в «Стройсервисе» и вынужденные срочно искать другую работу после того, как из-под них выдернули землю, производственные корпуса и склады.

«Мы сторожа награбленного!» - говорил о родном ему МВД Империи полковник Пожарский, герой романа Бориса Акунина «Статский Советник», в замечательной экранизации романа блестяще сыгранный Никитой Михалковым.

А у нас теперь куда ни глянь – сплошные «реконструкции славного прошлого».

Так что происходящее в Челобитьево, возможно, вовсе не отказ полиции пресечь затянувшееся преступление, а всего лишь « верность славным традициям»..

Пока «Стройсервис» не расчистил навозохранилище объемом в тысячу тонн на месте, где долгое время обитали две тысячи коров, кавказцы и близко не приближались к источнику запахов. Но едва Москву лишили источника дивных ароматов – у «носорогов»,как пришельцев кличут местные жители,. в головах забурлило страстное желание устроить под Мытищами «маленький Кавказ».А местные судьи торопливо прекращали уголовные дела по поводу «самоуправства»,которое очень робели назвать грабежом и рекомендовали заявителю «решать проблему в порядке гражданского судопроизводства».

Все суды и контрольные инстанции дружно признают, что человека ограбили. Но помогать ему не собираются. Якобы, не желая «разжигать межнациональную рознь».

После того, как у тебя сожгли последнюю собственность, а сбережения иссякли- люди заурядные обычно уходят в запой.

Но Фурсов вопреки ожиданиям не сдался.

После пожара Евгений Иванович раздобыл немножко деньжат на оплату адвоката и госпошлину – и в очередной раз наведался к следователям: «Почитайте-ка свеженькое судебное решение…Вы вновь незаконно закрыли уголовное дело против людей, ограбивших меня! Я то знаю, что вы все тут ангелы во плоти. Но кто-то может предположить, будто вы в доле с грабителями!».

Приходится господам офицерам читать и думать. Отвлекаясь от занятий более приятных

Хоть Фурсов и не танк, но некоторые из прежде грубивших ему господ офицеров уже сидят за взятки, а кое-кто в розыске. Иногда даже в международном.

А Мытищинский район это одно сплошное «Царское село».Тут и целый поселок банкиров во главе с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко, и садовое товарищество «Аксаковские просторы» во главе с Мурадом Кехлеровым, сыном заместителя Генпрокурора РФ Сабира Кехлерова, четверть века оттрубившего в заведении, где так долго никто не задерживался

Из деревни Веденево родом Татьяна Голикова, восхитительная головка Счетной Палаты, нынче занятая устройством в России очередной социальной (но ни в коем случае не социалистической!) революции.

Казалось бы, уже где- где, а тут с соблюдением Закона всё должно быть в порядке.

Но увы, неистребимая тяга «элиты» к «однородности социального состава» среди соседей всё затмевает и перевешивает !

Когда-то в «Перестройку» Фурсов своим безукоризненным следованием норме Закона довел до белого каления хозяина Москвы Бориса Ельцина. И так как просто выгнать было нельзя.: суд мгновенно восстановит – Ельцину пришлось отправить смутьяна «на повышение».И зампред Кировского райисполкома стал начальником отдела в Госстрое СССР

И вот теперь мытищинские чиновники всякий раз вздрагивают, когда в кабинете появляется «гость желанный», кажется – абсолютно не уставший от сражения с ветряными мельницами.

Вообще-то начальники в ФСБ, Генеральной прокуратуре, Следственном Комитете, МВД и прочих «присматривающих за Законом» богоугодных заведениях должны молиться на «чокнутого инженера».

Ведь сей одинокий воин вынудил их выучить то, чего они когда-то поленились выучить в университете или спецшколе. Например, различие между землей пахотной и не-пахотной.

А Фурсова делает терпимым к чужим несовершенствам дразнилка, популярная в годы его детства: «Дуракам Закон не писан! Если писан, то не читан! Если читан - то не понят! Если понят –то не так».

Оказывается, семидесятилетний старик лучше «повышает квалификацию» и усердие к службе у доблестных правоохранителей, чем все многолюдные структуры, коим вышеуказанные задачи вверены по долгу службы.

Это ж какая может получиться экономия бюджетных средств!

И вот уже отдельные чиновники Мытищинского района замечены в прежде глубоко отвратительном для их тонких душ занятии – они ЧИТАЮТ(!)документы, появляющиеся у них на столах. И даже иногда что -то предпринимают в соответствии с содержанием документов!

17 мая Верховный Суд внес в Госдуму поправки к законопроекту, рожденному осенью и вызвавшему в обществе(оказывается, оно у нас всё же есть!) шквал возмущения.

Прошлой осенью Верховный суд по собственной инициативе и при пособничестве ГосДумы даровал замученным работой судьям право при рассмотрении гражданских дел не утруждать себя сочинением мотивировочной части решения. Вполне достаточно просто объявить свою волю, и никому не объяснять: почему посчитал так, а не иначе.

И вот теперь суды опять вынуждены надрывать измученные извилины ,расписывая мотивировочную резолютивную часть решений: в делах по спорам о недвижимости, об истребовании имущества из незаконного владения, об устранении препятствий в пользовании имуществом, о возмещении ущерба имуществу.

Всего чуть меньше года продержались «каникулы для судей».А сколько всего интересного за это время успели труженики, умеющие не спать и успевшие воспользоваться болезненными фантазиями правоведов и законодателей, чтобы прикарманить нечто, что «плохо лежит».

«Мы живем, под собою не чуя страны!».

Но ведь как-то живем?!