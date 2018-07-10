МВД требует от Удальцова компенсацию за утраченные на Болотной площади дубинки

Управление на транспорте по центральному федеральному округу МВД РФ намерено взыскать с координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и других участников "болотного дела" компенсацию за утраченные в ходе событий на Болотной площади 6 мая 2012 года дубинки и рации, сообщает "Интерфакс".

Удальцов отметил, что с иском в суд обратилось управление на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу. "Они предъявили иск на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна", - добавил координатор "Левого фронта".

По мнению Удальцова, иск связан с тем, что после истечения срока давности по "болотному делу" они с Развозжаевым обращались в Следственный комитет и суд с требованием вернуть им имущество, которое было арестовано еще в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.

Напомним, что Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. 8 августа 2017 года Удальцов покинул стены колонии в Тамбовской области, отсидев полный срок наказания.