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Московский листок

МВД требует от Удальцова компенсацию за утраченные на Болотной площади дубинки

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 1

МВД требует от Удальцова компенсацию за утраченные на Болотной площади дубинки

Управление на транспорте по центральному федеральному округу МВД РФ намерено взыскать с координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и других участников "болотного дела" компенсацию за утраченные в ходе событий на Болотной площади 6 мая 2012 года дубинки и рации, сообщает "Интерфакс".

Удальцов отметил, что с иском в суд обратилось управление на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу. "Они предъявили иск на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна", - добавил координатор "Левого фронта".

По мнению Удальцова, иск связан с тем, что после истечения срока давности по "болотному делу" они с Развозжаевым обращались в Следственный комитет и суд с требованием вернуть им имущество, которое было арестовано еще в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.

Напомним, что Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. 8 августа 2017 года Удальцов покинул стены колонии в Тамбовской области, отсидев полный срок наказания.



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Всего комментариев к статье: 1
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Известно, что в России нет закона - есть столб, а на столбе:.. ворона, корова и т.д. по вкусу...
Ченко написал 10.07.2018 20:48
Как известно, матери народовольца Александра Ильича Ульянова (родного брата Ленина)не вернули ничего из его вещей -кроме портрета отца -И.Н.Ульянова,мотивирую в т.ч. расходами на виселицу!,. так что "духовные скрепы" в порядке...
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