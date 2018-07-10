В Нижнем Новгороде ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набережные

В Нижнем Новгороде из-за дождей размылась и развалилась Волжская набережная, построенная специально к чемпионату мира по футболу, пишет "Интерфакс". Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, сделанные местными жителями.
После дождей оказалась разрушена также часть тротуара. Не выдержала испытание непогодой брусчатка на набережной. Грунт под ней "поплыл", образовались крупные провалы, ограждения почти висят в воздухе.
Обильные осадки размыли склон и вынесли из-под асфальта песчаную подушку. В результате движение автомобилей по отремонтированной к мундиалю дороге стало небезопасным. Дорожные службы ликвидируют последствия проливного дождя, размывшего асфальтовое покрытие.
Нижегородцы с иронией отмечают, что набережная продержалась ровно до окончания матчей ЧМ в Нижнем Новгороде.
Согласно данным из открытых источников, Волжскую набережную строили и ремонтировали по заказу ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» в рамках развития дорожной инфраструктуры к ЧМ-2018. На дорожные работы было выделено около 786 миллионов рублей.
Ченко написал 10.07.2018 20:40
Вспомните про ужасный,\Про мировой потоп.\Невероятный ливень,\Все затопил тогда.\Губит людей не пиво\Губит людей вода...\\...Друг незабвенный мой,\Пиво всего однажды,\Взял и развел водой.\И, улыбнувшись криво\Крикнул он в день суда:\
Эх, губит людей не пиво,Губит людей вода...".
ЯРЮПХЙ написал 10.07.2018 20:26
Друг народа написал 10.07.2018 20:09
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Полная брехня, я живу в Нижнем Новгороде и могу подтвердить, что от ливня пострадала кое-где пешеходная часть нижней набережной, но автомобильное движение нигде не ограничено. Более того, проезжая часть этой набережной была не "построена к мундиалю", а существовала всегда, еще с дореволюционных времен. Как ездил там автотранспорт, так и ездит.
А катастрофы случались и в совке, даже были похлеще. Помню, как у нас в Горьком после ливней был оползень на склоне Оки, после чего там было перекрыто движение автомобилей и трамваев. Это было в 70-е годы.