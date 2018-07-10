В Нижнем Новгороде ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набережные

В Нижнем Новгороде из-за дождей размылась и развалилась Волжская набережная, построенная специально к чемпионату мира по футболу, пишет "Интерфакс". Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, сделанные местными жителями.

После дождей оказалась разрушена также часть тротуара. Не выдержала испытание непогодой брусчатка на набережной. Грунт под ней "поплыл", образовались крупные провалы, ограждения почти висят в воздухе.

Обильные осадки размыли склон и вынесли из-под асфальта песчаную подушку. В результате движение автомобилей по отремонтированной к мундиалю дороге стало небезопасным. Дорожные службы ликвидируют последствия проливного дождя, размывшего асфальтовое покрытие.

Нижегородцы с иронией отмечают, что набережная продержалась ровно до окончания матчей ЧМ в Нижнем Новгороде.

Согласно данным из открытых источников, Волжскую набережную строили и ремонтировали по заказу ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» в рамках развития дорожной инфраструктуры к ЧМ-2018. На дорожные работы было выделено около 786 миллионов рублей.