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Московский листок

Андрей Брежнев скоропостижно скончался сегодня в Крыму

Опубликовано 10.07.2018 в разделе комментариев 1

ссср крымнаш in memoriam
Андрей Брежнев скоропостижно скончался сегодня в Крыму

Сегодня в Крыму скончался один из внуков Генерального Секретаря ЦК КПСС, Андрей Юрьевич Брежнев. Ему было всего 57 лет...

Андрей Юрьевич был не чужим человеком ФОРУМу.мск: в начале нулевых с главным редактором электронной газеты А.Ю.Барановым он пытался создать обновлённую компартию, провёл не одну избирательную кампанию с целью, идущей далее, к созданию массовой и прогрессивной компартии. Это был политический и общественный деятель высокой, недостижимой ныне для прощелыг легального политикума квалификации...

В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) при МИД СССР. 

В 1983—1985 годах инженер внешнеторгового объединения «Союзхимэкспорт» Министерства внешней торговли СССР. 

В 1985—1988 годах атташе Управления международных экономических организаций Министерства иностранных дел СССР. 

В 1989—1991 годах заместитель начальника Управления внешних связей Министерства торговли СССР.

В 2014 году избран первым секретарём центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС), организованной и зарегистрированной в 2012 году Андреем Богдановым. В этом же году был выдвинут кандидатом в депутаты от партии «КПСС-2012» первым номером в составе партийного списка на выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 6-го созыва, в Государственный Совет Республики Крым и Законодательного Собрания города Севастополя 1-го созыва, однако партия на выборах в республике Марий Эл получила 2,21 % (5 085 голосов), в республике Крым получила 0,84 % (6 199 голосов) и в Севастополе — 0,53 % (886 голосов), в силу чего не прошёл в парламент. В 2016 году возглавляемая им КПСС не вошла в число утверждённых Минюстом партий, которые освобождаются от сбора подписей. На выборах в Государственную думу 7-го созыва выдвинут партией «Родина» в региональной части в городе Севастополь и по одномандатному округу.

Редакция ФОРУМа.мск приносит глубокие соболезнования семье и родным Андрея Юрьевича.



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Всего комментариев к статье: 1
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Невозможно дважды войти в одну и ту же реку
Г- Баранов, это не поймет никогда написал 10.07.2018 23:32
.
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