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Московский листок

Доска позора нашей области

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Доска позора нашей области

06.07.2018 на сайте Законодательного собрания Пензенской области появилось информационное сообщение. Поскольку оно короткое, привожу его полностью.

В Законодательном Собрании состоялось обсуждение вопросов пенсионного обеспечения граждан

http://www.zspo.ru/pressroom/news/47669/

6 июля 2018 года в Законодательном Собрании состоялось заседание Президиума, на котором проведено обсуждение предлагаемой пенсионной реформы в Российской Федерации.

Все участники заседания отметили, что в настоящее время в пенсионной системе много проблем. Это связано с рядом демографических, экономических, социальных обстоятельств. Треть жителей Пензенской области пенсионеры. Ежегодно в регионе уменьшается соотношение количества работающих граждан и пенсионеров: на одного пенсионера приходится 1,1 работающий. В ходе обсуждения участники заседания отметили необходимость решения вопросов, касающихся защиты прав работников старших возрастов, трудоустройства молодежи, оплаты труда, легализации заработной платы.

«Мы должны проводить встречи с населением, депутатами всех уровней, общественностью, профсоюзными организациями. Все поступившие предложения будут обобщены, проанализированы и направлены в Государственную Думу», —  подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

 

Этот текст – превосходный образец лжи и лицемерия.

Что на самом деле происходило на этот заседании, рассказал Георгий Камнев, первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, член Заксобра и член его Президиума, в интервью ИА PenzaNews (06.07.2018, 23:40).

Камнев рассказал, как в Пензе депутаты голосовали по вопросу повышения пенсионного возраста

https://penzanews.ru/politics/127408-2018

По его словам, в повестке заседания значилось три вопроса: о проекте федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», о проекте федерального закона №466379-7 «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости» и о проекте постановления «Об отзыве Законодательного собрания Пензенской области на проект федерального закона №489161-7», причем последний был внесен им и предусматривал, что региональный парламент не поддержит инициативу правительства РФ.

Георгий Камнев отметил, что на мероприятии присутствовали все 10 членов президиума: кроме него как лидера пензенских коммунистов, это семь представителей партии «Единая Россия» — Валерий Лидин, Сергей Егоров, Вячеслав Космачев, Владимир Полукаров, Вадим Боринштейн, Вадим Супиков и Василий Чернышов, а также Александр Васильев от ЛДПР и Валерий Плахута от «Справедливой России».

«В начале голосовали по вопросу одобрения или неодобрения законодательной инициативы по увеличению пенсионного возраста. Принято решение о том, чтобы поддержать этот законопроект в Государственной думе. Голоса распределились таким образом: семь человек [все от «Единой России»] за, три — против, в том числе и я был, конечно же, против», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по второму и третьему вопросам голоса распределились в обратном порядке: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» за, единороссы — против.

 

Я полагал, что для обсуждения «пенсионной реформы» будет собрана сессия Заксобра Пензенской области, которая примет официальный отзыв об этой «реформе». Оказывается, по закону это не обязательно, можно просто собрать Президиум и на нем по-тихому принять нужное для власти решение.

С формальной (бюрократической) точки «идея» пензенских (вероятно, не только пензенских) едросов вполне разумная.

Если собрать Заксобр в полном составе, то могут возникнуть проблемы. Во-первых, кто-то не захочет прийти, а кто-то, наоборот, придет и выступит против, в том числе, не исключено, и из числа членов ЕР. Во-вторых, о результатах обсуждения и голосования на сессии придется сообщать публично, а тут вполне можно обойтись кратким бессмысленным сообщением без указания результатов голосования.

Впрочем, все тайное рано или поздно становится явным, особенно в век Интернета. Тем более, что на заседании Президиума должны присутствовать его члены от оппозиционных партий, которые молчать не обязаны и не будут.

 

Поэтому появилось предложение создать виртуальную Доску позора нашей Пензенской области, где будут размещены имена тех «наших» депутатов, чиновников, общественных «деятелей» и т.п., кто поддержал эту «пенсионною реформу», с обязательным подтверждением (Интернет-ссылками, сканами статей в газетах и т.п.) такой поддержки. (Разумеется, такие доски могут быть созданы и в других регионах).

Для начала на нее необходимо занести тех личностей, которые поддержали «пенсионную реформу» на голосовании в Президиуме Заксобра Пензенской области 06.07.2018. Как было сказано, все они – представители ЕР.

Лидин Валерий Кузьмич – Председатель Законодательного Собрания Пензенской области

Сергей Николаевич Егоров – Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Космачев Вячеслав Владимирович – Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Полукаров Владимир Васильевич – Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Боринштейн Вадим Изяевич – директор МУП «Пензагорстройзаказчик»

Супиков Вадим Николаевич – генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация»

Чернышов Василий Егорович – Председатель комитета по экономической политике, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе

(Все данные о депутатах взяты с сайта Заксобра Пензенской области.)

 

Необходимо, чтобы на всех последующих выборах, где будут участвовать эти личности, максимально возможное число избирателей было извещено об их голосовании за «пенсионную реформу», а также об их нежелании (точнее, боязни) самим сообщать об этом.

Они боятся народа, это очевидно.

И недаром губернатор Пензенской области Иван Белозерцев до настоящего времени, насколько нам известно, не выступил публично в поддержку «пенсионной реформы».

Михаил Яхкинд

 

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Всего комментариев к статье: 2
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Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Онм-к и я м-к и пожтому у нас. Этот дизель спиукрали!
!!!!TTTOQQQ!JATOT!!!&&&- написал 11.07.2018 00:52
"Этот текст &#8211; превосходный образец лжи и лицемерия."
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! То таки да! Автор статьи постарался на славу и забыл таки написать, что проблема пенсий для пенсов-шестидерастов таки возникла не на пустом месте, а она возникла от того, что шестидерасты пропили, прос-рали, предали и пустили по ветру и СССР и Коммунизм - дело двух Героических поколений И материально-техническую базу коммунизма, созданную их предшественниками - то таки да... Таки после того, что эти нынешние пенсы -(бесноватые гав-нолик, безумные вчонкины, примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы) таки сотворили со страной, им полагается вместо пенсиону даже не хсмаслом, ахбезвазелина! То таки да!
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Нужно создавать списки упырей всех уровней
Гаденыш написал 11.07.2018 00:17
Чтобы при зачистке пострадало как можно меньше случайных людей.
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