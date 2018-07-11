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Московский листок

"Болотное дело" не отпускает Удальцова и Развозжаева

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 1

болотная полиция
"Болотное дело" не отпускает Удальцова и Развозжаева

Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев получили повестки в Судебный участок №242 района «Нагатинский затон» г. Москвы на 11 июля к 11.00. Как выяснилось, до сих пор не отпускает «болотное» дело.

Оказывается, через 6 с лишним лет после известных событий на Болотной площади 6 мая 2012 года Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО решило взыскать с Удальцова, Развозжаева, а также с Алексея Гаскарова, Ильи Гущина, Александра Марголина и Елены Кохтаревой (они тоже были осуждены по «болотному» делу) стоимость утраченного сотрудниками полиции имущества – 5 резиновых палок и 2 радиостанций «Волна», всего на сумму 43.8 тысяч рублей.

***

А с чего бы это Удальцов и Развозжаев должны компенсировать раздолбайство и непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов?

Ни Удальцов, ни Развозжаев не несут никакой ответственности за материальные ценности МВД, а вот сотрудники МВД должны расписываться в получении спецсредств и, соотвественно, нести отвественность за их сохранность. Это помимо того, что странно с избиваемых взыскивать еще и стоимость потраченных на них дубинок. Хотя можно, конечно, с повешенного взыскать и стоимость веревки...

Это все не говоря о сроках давости по гражданским искам, которые обычно не превышают 5 лет, а прошло уже шесть. И эти годы Удальцов и Развозжаев отсидели по вздорному обвинению, в котором, тем не менее, ничего не было сказано о материальных претензиях МВД.

К тому же имущество МВД должно быть в обязательном порядке застраховано. Если страховка получена, то должно быть заведено дело о страховом мошенничестве, каковым является получение второй компенсации по одному и тому же страховому случаю. Если же имущество застраховано не было, то надо заводить дело об отвественности тех, кто не застраховал...

Нет, мы, конечно, понимаем, что таким образом власти высказывают свое раздражение по поводу акции у приемной Администрации президента против "пенсионной реформы".

Видимо, в следующий раз на Удальцова и Развозжаева возложат отвественность за ущерб прри штурме Московского кремля поляками...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Вишневый садик возле хаты, Жуки над вишнями гудят. А мать присела, чтоб покушать.
!!!!TTTOQ-QQ-!JATOT!!!&&& написал 11.07.2018 01:32
"Это помимо того, что странно с избиваемых взыскивать еще и стоимость потраченных на них дубинок. Хотя можно, конечно, с повешенного взыскать и стоимость веревки..."
- Китайцы примерно таки и делают! Таки свою опопозицию ровненько, по феньшу, таки раскатали танками на тянямене, поэтому сейчас у них поезда делают 400км в час и будет летать ракета невиданной грузоподъемности и так далее, а в СССР и в РФ с опопзицией, которая вся, как один, работает на амеропитекию, возятся, как дурак с писаной торбой - и ни ракеты не летают ни сверхскоростные поезда таки не ездят - то таки да...
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