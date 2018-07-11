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Московский листок

Россию "попросили" с Байконура, и некого наградить секретным указом

Опубликовано 11.07.2018 в разделе комментариев 6

путин космос гагарин 12 апреля
Россию "попросили" с Байконура, и некого наградить секретным указом

Россия приостановила запуски космических кораблей и аппаратов с Байконура, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника на космодроме, следующий пуск с арендуемого Россией казахстанского космодрома состоится лишь 11 октября 2018 года, когда оттуда будет запущен транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-10» - доставит членов 57-й и 58-й долговременных экспедиций на Международную космическую станцию (повезет двух американских и двух российских космонавтов). 

Всего в 2018-м Россия девять раз запускала космические ракеты: пять — с Байконура, три — с космодрома Плесецк, один — с Восточного.

Официально не уточняется, по какой причине пуски с Байконура не будут проводиться в течение трех ближайших месяцев.

***

А что удивительного? Казахстан старательно дрейфует с востока на запад, причем это единственный способ для Астаны сохранить экономическую и политическую независимость, будучи зажатой между Россией и Китаем.

Для запада экономические приоритеты в Казахстане не так важны, как важно затормозить экономическую экспансию Китая и России в Центральную Азию. Отсюда игры с размещением американских военных на Каспии, кампания по декоммунизации и дерусификации, которая сделает честь и бандеровской Украине. Отсюда и давление на Байконур.

Россия сегодня мировой лидер по коммерческим космическим запускам, а Байконур для этих запусков явно приоритетен. России так и не удалось создать на своей территории конкурентоспособного космодрома, и сейчас она станет нести экономические потери от сворачивания активности в Казахстане. Как видим, согласован только один пуск - на МКС, где интересы США на первом месте.

Было бы интересно, конечно, поинтересоваться, почему ничего не выходит с Восточным - денег вложено много, украдено немеряно, а результат микроскопический.

***

Есть вопрос и во взаимоотношениях с Казахстаном.

У нас до сих пор сидят люди, давайте не будем этого скрывать, по требованию казахстанской стороны - российскому правосудию без этого до их действий не было бы вообще никакого дела. 

Я говорю о деле Белова-Поткина, который, кажется, уже отсидел полученный не известно за что срок, и о деле Милосердова, который все еще сидит в СИЗО.

За что сидит Милосердов?

Вот, пишет политтехнолог Олег Бондаренко: "Милосердова уже три месяца держат в Бутырке по обвинению в попытке какого-то госпереворота в Казахстане! Где Петя и где Казахстан?! Человеку, который работал с системными партиями, был завсектором выборных технологий в ЦК КПРФ, шьют дело, которое и на студента-маргинала примерять было бы стыдно".

В 2015 году Пётр, когда к нему нагрянули с обыском, работал в администрации Московской области — в Главном управлении территориальной политики (ГУТП), на руководящей должности. Поступил на госслужбу в 2014 году, о чём и рассказал следователям. Следователи же в ответ ему рассказали, что в 2012 году замышлялся госпереворот в Казахстане и вы, товарищ Милосердов, пока пойдёте свидетелем, но лучше сознавайтесь-ка во всём, а то станете подозреваемым. Поскольку сознаваться было не в чем, то госслужащий Милосердов подозреваемым стал довольно быстро.

Кстати, губернатору Московской области Воробьеву к выборам то;е подарок: следователь по особо важным делам СУ по ЦАО ГСУ СК по Москве Нефёдов пишет в адрес губернатора Московской области Воробьёва представление — о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. То есть Милосердов, работая в администрации Московской области с 2014 года, воспользовался этим и совершил госпереворот в Казахстане в 2012 году, — нехорошо как-то получается, губернатор Воробьёв, надо бы разобраться.

Понятно, что все это - "прогиб" перед казахстанскими бабаями, с целью удержать их хоть в каком-нибудь виде в орбите российской политики. Как сравнить - Байконур и какой-то Милосердов... Но Байконур все равно ведь, похоже, профукан. Может, Милосердова-то освободить хотя бы? Зря ведь сидит, а пройдет немного времени, так за подготовку переворота в Казахстане еще и награждать придется секретным указом...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Козел ты баран
Крон Принц Проводим Васильевич аЦеу написал 11.07.2018 11:00
Байконур наш. Северный казахстан наш.
Всио бл просрали. С бл Крымом говеным. Это Всио ты баран подстрекатель со своей мамой терапевтом, типа, где я буду лечить геморрой? НАДО БЫЛО БРАТЬ БАЙКОНУР, и кстати никаких санкций от ЕС, Байконур это ведь Азия.
Сука ты баран.
Надо выступать конкретно. Лозунг один ПУТИН ПОШЕЛ В ОПУ!
А вы удальцовыбарановы чем занимались? Баранов мантами развлекались, Удальцов вроде против всего плохого выступал , Мухин презирал удальца за залезание на телефонные будки, Калашников футуристичничал по обыкновению, Либералы пьянствовали сухим винишком....
Как кутят развели! Конешно несправедливо, но вина есть, а именно отсутствие цели, вы просто попрошайки, такие же как и все остальные. Теперь вот за имущество! Потому что вина доказана, самое просто в догонку штрафануть, такой же беспредел и знают, что удалец получил от ЕСПЧ 100 тысяч евро компенсацию, значит деньги есть! У Баранова ничего нет, ибо спрятал в офшорах, а удалец налом получил.
Пи. Си.
Если опять будете херн ей заниматься, типа пенсии маленькие, или деревья Собянин не высаживает в Москве, то будет беспредел, а если сконцентрируетесь на главном ПУТИН ПШОЛ НА....!!, то обязательно победите. Ну, слабо провести митинг с темкой ПУТИН ПШЕЛ В ОПУ!?
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В 2007
году написал 11.07.2018 10:52
Космодром СВОБОДНЫЙ закрыли,и разграбили
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(без названия)
опять меняют реальность написал 11.07.2018 10:50
Жаль.А я думал что все таки на Луну полетят.
С Байконура большИе грузы можно в космос пулять нежели с Восточного а тем более с Плесецка.Но Баранов зря иронизирует по части патриотизма по российской космонавтике.
Это общечеловеческая проблема.Нет проектов больших экспедиций.Околоземная орбита завалена спутниками связи.Они компактные и по размерам и по массе.Все возможные эксперименты в невесомости и чистом вакууме на МКС проводятся.
Мы заперты на этой планете Создателем.
Как там у Ларса в Меланхолии?
Сколько лунок на поле для гольфа?18
А сколько бобов в банке?678
678:18=получаем неделимую дробь 37,66666666666-----6
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Re: Re: Re: Нужна новая национальная политика
Szanya написал 11.07.2018 10:17
тот же Назарбаев с другими лидерами азиатских республик до последнего топил за Союз
======================
Подтверждаю!!!, Только этих лидеров республик Средней Азии никто и не спрашивали когда намеренно валили Союз, подумаешь какой-то Казахстан, у нас ведь Россия, Украина, Беларусь, ой, и Молдова отличилась, именно мы кормим этих азиатов. Так что не следует вспоминать национальную политику Советской власти, была Власть, и ответственность, была и национальная политика, в отличии от сиюминутных желаний нынешних лидеров.
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Re: Re: Нужна новая национальная политика
хаха написал 11.07.2018 09:50
При чем тут советская национальная политика? Советская нацполитика была как раз очень эффективна. А вот когда СССР не стало, и совсем не по причине национального вопроса, (тот же Назарбаев с другими лидерами азиатских республик до последнего топил за Союз) выявилось банкротство антисоветской национальной политики.
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Re: Нужна новая национальная политика
RVS написал 11.07.2018 09:45
Казахстан -чисто создание Советской Власти. Вымирающие племена бродившие по степям были превращены в государство , которому дали все и прежде всего спасли от вымирания остатки диких племен, дали письменность, возвели города, открыли месторождения.
А теперь главный казахский бай назар сажает русских в тюрьмы , приглашает нато, сдает в аренду русским легендарный мировой известности Байканур, который не строили! Советская национальная политика полностью обанкротилась. Нельзя было создавать никаких республик. Только районы под русским управлением и никаких соплей!Только так можно было победить!
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